Düğünler mercek altında!

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) ihbar üzerine düğmeye bastı. Lüks düğün organizatörleri ile salonları takibe aldı.
Yılbaşından bu yana bin 226 fiili denetim yapıldı. Tam 3.6 milyar liralık kayıt dışı gelir elde edildiği saptandı.
AŞİRET BANK
Karslı Ağlamaz Ailesi'nden Tahir Ağlamaz ile Aslı Demir, Kocaeli'nde evlendi. Aşiret düğününde, gelin ve damada 19 milyon 800 bin lira nakit ve 5 kilo altın takıldı
Gelir İdaresi, lüks düğünlerde 3.6 milyar lira kayıt dışı gelir tespit etti; Kocaeli'deki aşiret düğününde gelin-damada 19.8 milyon lira nakit ve 5 kilo altın takıldı.
