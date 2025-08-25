Düğünler mercek altında!

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) ihbar üzerine düğmeye bastı. Lüks düğün organizatörleri ile salonları takibe aldı.



Yılbaşından bu yana bin 226 fiili denetim yapıldı. Tam 3.6 milyar liralık kayıt dışı gelir elde edildiği saptandı.



AŞİRET BANK

Karslı Ağlamaz Ailesi'nden Tahir Ağlamaz ile Aslı Demir, Kocaeli'nde evlendi. Aşiret düğününde, gelin ve damada 19 milyon 800 bin lira nakit ve 5 kilo altın takıldı