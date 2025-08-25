PODCAST CANLI YAYIN

Düğünler mercek altında!

Gelir İdaresi, lüks düğünlerde 3.6 milyar lira kayıt dışı gelir tespit etti; Kocaeli'deki aşiret düğününde gelin-damada 19.8 milyon lira nakit ve 5 kilo altın takıldı.

Giriş Tarihi:
Düğünler mercek altında!

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) ihbar üzerine düğmeye bastı. Lüks düğün organizatörleri ile salonları takibe aldı.

Yılbaşından bu yana bin 226 fiili denetim yapıldı. Tam 3.6 milyar liralık kayıt dışı gelir elde edildiği saptandı.

AŞİRET BANK
Karslı Ağlamaz Ailesi'nden Tahir Ağlamaz ile Aslı Demir, Kocaeli'nde evlendi. Aşiret düğününde, gelin ve damada 19 milyon 800 bin lira nakit ve 5 kilo altın takıldı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
AFAD açıkladı: Balıkesir'de 4.8, 4.2 ve 4.3 büyüklüğünde peş peşe deprem! İstanbul ve çevre illerden hissedildi
Hakem Kurulu kararı bu hafta kararı verecek
Türk Telekom
Başkan Erdoğan'a tarihi selam! Savarona, TCG Anadolu ve donanmanın yıldızları İstanbul Boğazı’ndan geçti
"Kim Milyoner Olmak İster?"de Nefes Kesen Anlar: 500 Bin TL'lik "Züğürt Ağa" filmi sorusu heyecanı doruklara getirdi.
MKE eski Başkanı İsmet Sayhan suç örgütü üyeliği ve casusluktan gözaltına alındı: Ev ve ofisinde arama yapıldı
Cimbom 3'te 3! Kayserispor - Galatasaray: 0-4 | MAÇ SONUCU
Atatürk'ün mirası Savarona ve TCG Anadolu'nun geçiş törenine katılan gençlerin coşkusu sözlerine yansıdı! Başkan Erdoğan'a teşekkür
Zafer ayında Boğaz'da gövde gösterisi! TCG Anadolu ve Atatürk'ün mirası TCG Savanora İstanbul Boğazı'ndan geçti
Kadıköy'de Baumgartner sesleri! Fenerbahçe'nin gündeminde Avusturyalı yıldız var
Fırtına tam gaz! Trabzonspor - Antalyaspor: 1-0 | MAÇ SONUCU
First Lady diplomasisi! Emine Erdoğan’ın “Gazzeli çocuklar için de çağrı yapın” sözleri uluslararası basında! Dünya 'çağrı' dedi İsrail 'baskı'
Denizli'de alevlerle mücadele! Yangın tamamen kontrol altında | 1 şüpheli gözaltında
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak
Günlerdir aranıyordu! Acı haber geldi | İş insanı Halit Yukay'ın cenazesini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı çıkaracak | Cenaze görüntülerine ulaşıldı
Memur zammında kritik 5 gün! Kamu Hakem Kurulu'nun ikinci toplantısı sona erdi | Karar ne zaman açıklanır?
AK Parti'den Terörsüz Türkiye mesaisi! Bakan ve vekiller sahaya indi! Vatandaş süreç için ne diyor?
Ertan Yıldız'dan 890 milyonluk itiraf: Yolsuzluk çetesi elebaşı Ekrem İmamoğlu halkın parasını seçim kampanyasına harcadı
Galatasaray dünya devinin 3 yıldızına imza attıracak!
Fenerbahçe - Kocaelispor maçı sonrası Jose Mourinho'ya şok sözler! "Sakın!"