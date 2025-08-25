Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İrlanda'ya gidiyor! İlk resmi ziyaretin tarihi belli oldu

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre Dışişleri Bakanı Fidan, ziyaret kapsamında İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri, Ticaret ve Savunma Bakanı Simon Harris ile görüşmelerde bulunacak.

İKİLİ İLİŞKİLER

Fidan'ın görüşmelerde; Avrupa'nın iki yakasında bulunan Türkiye ile İrlanda arasındaki ikili ilişkilerin ve bölgesel istişarelerin güçlendirilmesine önem verildiğini vurgulaması bekleniyor. 2026 yılının diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin 75'inci yıl dönümü olması vesilesi ile önümüzdeki dönemde karşılıklı üst düzey temasların artırılabileceğini ve ortak etkinlikler gerçekleştirilebileceğini ifade etmesi öngörülüyor.

AB GÜNDEMİ

Fidan'ın ayrıca iki ülke arasındaki ticari, ekonomik ve kültürel ilişkilerin derinleştirilmesi için yeni iş birliği imkanlarının araştırılmasında fayda görüldüğünü kaydetmesi öngörülüyor. İrlanda'nın gelecek yılın ikinci yarısında üstleneceği Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığı kapsamında Türkiye-AB ilişkilerinin ilerletilmesine yönelik beklentileri dile getirmesi planlanıyor.

FİLİSTİN MESELESİ

Türkiye'nin, SAFE (Avrupa Güvenlik Eylemi) mekanizmasına dahil edilmesinin jeostratejik bir zorunluluk olduğunun altını çizmesi beklenen Fidan'ın, Türkiye'nin savunma sanayi alanında İrlanda'yla ortaklıklar geliştirmeye açık olduğunu vurgulaması, İrlanda'nın Filistin meselesine yönelik ilkeli duruşundan duyulan memnuniyeti ifade etmesi öngörülüyor. Görüşmelerde; Ukrayna, Suriye ve İran başta olmak üzere, bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alınması da bekleniyor.