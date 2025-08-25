Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca CHP döneminde yaşadıklarını anlattı: "Beni yalnız bıraktılar"

Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca CHP'den istifa edip, AK Parti'ye katılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP içinde tehditler aldığını ve birçok zorluk yaşadığını dile getirip başından geçenleri anlattı. Yasemin Fazlaca ayrıca Başkan Erdoğan ile ilk defa törende karşılaştığını ve kendisine babacan bir şekilde yaklaştığını, bu durumdan oldukça mutlu olduğunu söyledi.
"ÇOK BÜYÜK SIKINTILAR YAŞADIM"
Belediyeyi kazandığımız günden beri CHP'li meclis üyeleriyle ilgili çok büyük sıkıntılar yaşadım. İlk sıkıntım; başkan yardımcısı seçtiğim kişiyi istemediler. Bu kişiyi görevden almadığım taktirde, 'hiçbir organizasyona katılmama ve meclisteki gündem maddesini onaylamama' gibi tehditlerle karşılaştım. Ben de başkan yardımcısını görevden aldım. Daha sonra bana karşı bazı CHP'li meclis üyeleri cepheleştiler ve beni Meclis'te kilitlemek istediler. Yaşadığım bu süreçlerin hepsini il yönetimine aktardım ama hiçbir şey yapmadılar. CHP'li meclis üyeleri baktılar ki parti beni bu konuda yalnız bırakıyor, tehdit ve şantaja başladılar. Halk tabanında beni itibarsızlaştırmaya çalıştılar. Yıllardır emek verdiğim CHP tarafından sahip çıkılmadım.
"VİDEO İLE KOMPLO KURDULAR"
Bir tane CHP'li meclis üyesi kendi yazdığı, kendi oynadığı ve içinde benim olmadığım bir video kaydı yapmış. Bu video üzerinden de 'Seni oradan el çektireceğiz, sana iş yaptırmayacağız' diyerek benden yasa dışı taleplerde bulundu. Kendi arsaları üzerinden plan değişikliği yapmamı, bazı tersanecilerle ailesine iş bağlamamı istedi. Ben bunların hiçbirine evet demedim. Kirli ilişkilerin içinde olmak istemedim. Benim alnım açık. Çok fazla tehdit ettiler, hatta geniş ailesi olan bir meclis üyesi, aile üyeleriyle birlikte gelip makamımı basıp, beni tehdit ettiler.
"TEHDİT MESAJLARI GÖNDERDİLER"
Emniyeti çağırdım ve polis eşliğinde odamı boşalttılar. Bana gönderdikleri tehdit mesajları var. CHP yönetimi de yaşananları biliyordu. Yaşar Tüzün de olaylar çözülemeyecek duruma gelince tarafları dinlemek için ilçeye geldi. Ben ona olan biten her şeyi anlattım. Bana komplo kurduklarını anlattım. "Bana şantaj yaparak illegal işlerini yaptırmak istiyorlar" dedim. Bir de ben istifa etmeden önce bir röportaj verdim, bana "Başka partiye geçecek misiniz?" diye soru soruldu. "Ben de bununla ilgili bir şey söylemek istemiyorum" deyince, CHP bana baskı kurdu. Basına "Ben hâlâ CHP'deyim" diye açıkla dediler. Ben de açıklama yapmadım. "Siz benim yanımda olmadınız" dedim. Bunu söyledikten sonra da beni ihraca sevk ederek kamuoyunda "Biz onu istemiyoruz" diye algı yaratmak istediler. Ama ben zaten CHP beni ihraca sevk etmeden bir gün önce ilçe yönetimine istifamı vermiştim.
"PARALAR ÜZERİNDEN İFTİRA ATTILAR"
Arka planda paraların olduğu ve CHP'li meclis üyesinin konuşmasının olduğu bir video var. Videoda ben yokum ama sanki paraları benim talimatımla almış gibi bir konuşma var. Bu paraların nereden geldiğini de bilmiyorum. Bana bu video üzerinden tehditlere başladılar. Ben de savcıya gittim, bana meclis üyesi tarafından komplo kurulduğunu ve benimle ilgisi olmayan paralar üzerinden iftira atıldığını söyledim. Savcılığa bu durumla ilgili ne yapmam gerektiğini ve bana yol göstermesini rica ettim. Savcılık da şikayette bulunmamı istedi.