Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca CHP döneminde yaşadıklarını anlattı: "Beni yalnız bıraktılar"

Yasemin Fazlaca "PARTİM SAHİP ÇIKMADI" Bu olay CHP yönetimine de yansıdı. Ancak parti bana sahip çıkmayınca bazı meclis üyelerinin bana büyük bir komplo kuracakları endişesi taşımaya başladım. Çünkü CHP'li bazı meclis üyelerinin yasal olmayan isteklerini kabul etmedikçe bana daha büyük baskı yapmaya başladılar. Baktım ki, bunların derdi bana iftira atarak görevden uzaklaştırmak ve kendi istedikleri birini mecliste seçtirip göreve getirmek, ben tüm iletişimimi CHP'li bazı meclis üyeleriyle kestim. Meclis çoğunluğu onlarda, istediklerini yaptırarak başkan seçme derdine girdiler. CHP yönetimine bana yaptıkları şantajları, tehditleri defalarca söyledim ama hiç umursamadılar. Videoyu seçildikten kısa bir süre sonra yapmışlar. Yaptıkları dönemde benimle de araları gayet iyiydi. Ne zaman ki illegal istekleri başladı ve ben yapmadım, o zaman işte bu video gün yüzüne çıktı. Meğer bu videoyu yapıp ellerinde koz olarak tutmuşlar. Çok büyük bir komplo kurdular bana ama iş savcılığa kadar gidince şantaj yapmayı kesmek zorunda kaldılar. "BENDEN TORPİL İSTEDİLER" Yakınlarını, gelinlerini, çocuklarını işe almamı istiyorlardı. Yakın çevrelerini memur yapmamı istiyorlardı. Gerçi bunlar diğer illegal isteklerinin yanında çok masum kalıyordu açıkçası. İmar, ihale ile ilgili yasal olmayan istekleri vardı. Bunların istediklerini yapmadığım için önce bana şantaj yapmaya çalıştılar, baktılar ki iş savcılığa kadar gitti. Bu sefer de benim hakkımda seçmene doğru olmayan, itibarsızlaştırmaya yönelik konuşmalar yaptılar. Benim belediyeciliğimi yıpratmak için her şeyi yaptılar. "BÜYÜK KAYIP VERİRİZ" Özgür Özel döneminde kadın belediye başkanlarına yönelik mobbing iddiaları gündemde. Eski döneme göre çok daha fazla mobbing var. Kendi yaşadıklarım var. Bakın CHP sadece seçim kazanmaya odaklanmış, iktidara gelince nasıl yöneteceğini bilmiyor. Eğer CHP genel seçimleri kazanırsa ülkeye büyük sorunlar yaşatacak, Türkiye'ye büyük kayıp verecek diye düşünüyorum.

Yasemin Fazlaca (Takvim foto arşiv) "CHP HALKTAN KOPUK" Belediyecilikte teşkilat başkanın eli kolu oluyor. Halkın isteklerini, şikayetlerini teşkilat aracılığıyla bana daha etkili şekilde ileteceğini düşünüyorum. Meclis üyeleri halkın sorunlarını iletme konusunda çok önemli bir yerde duruyor. CHP'li bazı meclis üyeleri açıkçası halktan kopuktu. Mecliste çoğunluk CHP'de olmasına rağmen halkımız AK Partili üyelere sorunlarını iletiyordu. CHP'li bazı meclis üyeleri ne yazık ki belediye bir ganimet biz de ganimete çökmüşüz gibi bir mantıkla hareket ediyorlardı. Belediyeyi rant kapısı olarak gördükleri için zaten ben sorun yaşadım. CHP aslında AK Parti'ye yönelik yaptıkları her eleştiriyi kendileri yapıyor. AK Partili belediyeler şöyle yiyor, böyle yapıyor diye halka lanse ettikleri her şeyi aslında kendileri yapmak istiyorlarmış. Ben bu durumu bizzat yaşayarak gördüm. Altınova halkına şunu söylemek istiyorum; ben aynı kişiyim, seçmenime daha iyi hizmet götüreceğime inandığım için görevime AK Parti'de devam etme kararı aldım. Şimdi çok daha güzel projelere imza atacağıma inanıyorum. Çok daha huzurlu ve halkın hizmetlerimizi göreceği bir belediyecilik yapacağıma inanıyorum. "FOTOĞRAF ÜZERİNDEN ALGI YAPTILAR" Belediyeyi ilk kazandığım ve ilk girdiğim gün ben görevi AK Partili belediyeden aldım. Devir teslim töreninde benden önceki başkan vekilinden görev alırken çekilmiş fotoğrafı yeniymiş gibi gösteriyorlar. Dolaşıma sokulan fotoğraftaki duvardaki resimler bir önceki başkana ait. Bir buçuk sene önceki fotoğrafı sanki ben Atatürk portresini küçültmüşüm gibi dolaşıma soktular. Odam aynı, değişen hiçbir şey yok. CHP tarafından yönetilen troller tarafından sistematik şekilde linçe maruz kalıyorum. Çocuklarım var, ailem var, annem babam var. Hepsi sosyal medyada yazılanları okudukça çok üzülüyorlar. Annem aradı geçen gün ağlıyor telefonda. Bana yazılanları okumuş. Ben emeklerimle belediye başkanı seçildim. Ben Altınova'da yüzde dört yüz oranında CHP'nin oyunu arttırdım. Çok çalıştım belediyeyi kazanmak için. Bu kadar emek verdiğim bir parti tarafından iftiralara maruz kalmayı hak etmiyorum.