Zelenskiy'den Başkan Erdoğan'a teşekkür mesajı: "İş birliğimizi geliştirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin bağımsızlık günü için kutlama mesajı gönderen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Zelenskiy, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Barışın sağlanması yolundaki kişisel çabalarınız için müteşekkiriz ve her alanda iş birliğimizi geliştirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a mesajında, "Barışın sağlanması yolundaki kişisel çabalarınız için müteşekkiriz" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür mesajı paylaştı.

Zelenskiy'nin paylaşımı (Ekran görüntüsü)Zelenskiy'nin paylaşımı (Ekran görüntüsü)

Zelenskiy paylaşımında, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna'nın bağımsızlık günü arifesinde söylediği bilgece ve samimi sözleri için büyük bir minnettarlık duyuyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, Türk-Ukrayna stratejik ortaklığının ülkelerimiz ve aynı zamanda bölgesel ve küresel istikrar açısından hayati önem taşıdığı konusunda sizinle tamamen aynı fikirdeyim. Barışın sağlanması yolundaki kişisel çabalarınız için müteşekkiriz ve her alanda iş birliğimizi geliştirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

