Muğla'da bir kadın daha katledildi

Sokak ortasında bir kadın yine hunharca katledildi. Bitmeyen kadın cinayetleri bir kez daha yürekleri dağladı. Vahşetin adresi bu sefer Muğla Milas'tı. İddiaya göre cadde üzerinde bekleyen ve isminin B.K. olduğu öğrenilen şüpheli, kendisine doğru gelen Kezban Süne'yi görünce çantasından çıkardığı tüfekle kadına iki kez ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Süne, kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırgan silahı da olay yerinde bırakıp kaçtı. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı Kezban Süne, kurtarılamadı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.