Hollanda'da İsrail anlaşmazlığı yaşandı! Kabineden istifalar...

Hollanda'da Dilan Yeşilgöz liderliğindeki Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD) ile aşırı sağcı Çiftçi Vatandaş Hareketi Partisi (BBB), İsrail'e koşulsuz destek verdi. Tel Aviv'e yönelik ek yaptırımları engelledi. Bu yüzden hükümette sesler yükseldi. Koalisyon ortağı Yeni Sosyal Sözleşme Partisi (NSC) üyesi Dışişleri Bakanı Merkez sağcı NSC üyesi Hollanda Dışişleri Bakanı Casper Veldkamp istifa etti. Ardından Başbakan Yardımcısı Eddy van Hijum ve İçişleri, Eğitim ve Sağlık bakanları ile 4 devlet bakanı da görevlerinden ayrıldıklarını bildirdi.