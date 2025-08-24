PODCAST CANLI YAYIN

Halit Yukay'ın cansız bedenine ulaşıldı

İş adamı Halit Yukay, teknesiyle denize açıldı. Kendisine kuru yük çarptı. Kayıplara karıştı. Günler sonra ise Balıkesir açıklarında cansız bedenine ulaşıldı.

İş adamı Halit Yukay (43), 4 Ağustos günü saat 15.10'da Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere kendisine ait 'Graywolf' isimli tekneyle denize açıldı. Ancak kayıplara karıştı.

5 Ağustos günü saat 14.30 sıralarında Balıkesir'in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında seyir halinde olan bir ticari gemiden, deniz yüzeyinde parçalanmış ve yarı batık halde bir tekneye ait parçaların görüldüğü ihbarı yapıldı. Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, yapılan dalışlar sonucu parçalanmış tekneye ulaştı. Yapılan incelemelerde, tekne motoruna ait seri numarasının Halit Yukay'a ait "Graywolf" isimli tekneyle eşleştiği anlaşıldı. Yukay'ın cansız bedenine tekne enkazının bulunduğu bölge yakınlarından 68 metre derinlikte ulaşıldı. İddiaya göre iş adamının cesedinin kazan dairesinde tek parça halinde olduğu görüldü. Ekipler, cansız bedeni çıkarmak için uzun uğraşlar verdi. 'Arel 7' isimli kuru yük gemisi kaptanı C.T. (61), 'taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

