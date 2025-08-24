Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 10 bin personel atayacak mı? İddialara yanıt bakanlıktan geldi

Bazı basın organlarında "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 10 bin personel atamayı planlıyor" haberlerine bakanlıktan yanıt geldi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesapları üzerinden yapılan 'Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 10 bin personel atamayı planlıyor' şeklindeki paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bakanlığımızın personel alımlarına ilişkin tüm duyurular yalnızca resmi kanallarımız üzerinden yapılmaktadır"