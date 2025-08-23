TCG Anadolu, "Zafere Yolculuk" için Çanakkale'den İstanbul'a hareket etti | Savarona yatı ile boğazı selamlayacaklar!

TCG Anadolu, ʺZafere Yolculukʺ için Çanakkale'den İstanbul'a hareket etti (takvim foto arşiv) "ÜLKEMİZLE MİLLİ TEKNOLOJİMİZLE GÜÇLÜ ORDUMUZLA GURUR DUYUYORUZ" Gençlerin savunma sanayii alanındaki gelişmelerden haberdar olmalarını istediklerini ifade eden Bak, "Gençlerimizin milli şuurla yetişmesini, manevi değerlerle kuşanmasını ve ülkesini sevmesini, kapasitesini, gücünü görmesini istiyoruz. Özgüveni olan gençler, milletler çok şeyi başarabilirler. Gençlerimiz gelecekte Türkiye'yi çok daha ileriye taşıyacaklar. Böylece ülkemiz bu coğrafyada, bölgede önemli bir güç olmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu. "Mavi Vatan"ın önemli bir konsept olduğuna, konseptteki en önemli argümanlardan birinin de bu yatırımlar olduğuna işaret eden Bak, "Ülkemizle milli teknolojimizle güçlü ordumuzla gurur duyuyoruz. Gençlerimizin de bunu görmesini istedik. Milletimizin bu coşkuyu, heyecanı Zafer Haftası'nda da neler başarabildiğini görmesini arzu ettik." dedi.

TCG Anadolu, ʺZafere Yolculukʺ için Çanakkale'den İstanbul'a hareket etti (takvim foto arşiv) Gençlik ve Spor Bakanı Bak, etkinlik için Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e ve bu olanakları sağlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini ilettiğini söyledi.



ATATÜRK'ÜN MİRASI SAVARONA, İSTANBUL BOĞAZI'NI SELAMLAYACAK



Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde restorasyon çalışmaları gerçekleştirilen Atatürk'ün manevi mirası Savarona yatı, yarın TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında TCG Anadolu ve 7 gemi ile birlikte İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapacak.



Savarona yatının yeni hikayesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı envanterinde bulunan yatın tekrar bahriyeye kazandırılmasına yönelik önerisi sonrası başladı. Bunun üzerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na devredilen yatla ilgili Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu talimatıyla hazırlanan üç alternatifli planın Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a sunulmasıyla restorasyon kararı verildi. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun talimatıyla Deniz Müzesi'ndeki Atatürk'e ait çeşitli objeler Savarona'ya getirtildi. BAŞKAN ERDOĞAN TALİMAT VERDİ Uzun yıllar kullanılamayan ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ve Emine Erdoğan'ın girişimleriyle kapsamlı bir restorasyondan geçmesinin ardından İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nca gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde donanmaya katılan Savarona yatı, geleceği bilimle çizen TEKNOFEST için yeniden 'Mavi Vatan'da boy gösterecek. Savarona yatı, Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu ve Deniz Kuvvetleri'ne ait 7 gemi ile 24 Ağustos Pazar günü İstanbul'da Boğaz Geçişi icra edecek.



"TÜM HALKIMIZI BOĞAZ BOYUNCA BEKLİYORUZ" İstanbul Tersanesi Komutanı Tümamiral Recep Erdinç Yetkin, Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, Savarona yatı ve Deniz Kuvvetleri'nin bazı gemilerinin gerçekleştireceği İstanbul Boğazı geçişi için vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Maziden atiye büyük bir coşkuyla devam etmiş olduğumuz Türk denizciliğini yaygınlaştırmak üzere 'Donanmasız Anadolu olamaz' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün rehberliğinde şu anda görmüş olduğunuz Savarona gemimiz, Türkiye'nin en büyük gemisi gururumuz Anadolu SİHA gemimiz ve toplamda 9 gemimizle Boğaz geçişi yapacağız. 13.30'da Sarıyer'den başlayacak olan Boğaz geçişimizde, 9 gemiyle donanmamız, 17.00'de Sayın Cumhurbaşkanımızı Dolmabahçe'nin önlerinde, Boğaz'da da aziz Türk halkımızı selamlayacaktır. Tüm değerli halkımızı Boğaz boyunca bekliyoruz, biz orada olacağız, bizi yalnız bırakmayacaklarına inanıyoruz. Herkesin Zafer Bayramı'nı kutluyorum, 'Mavi Vatan' bizim için çok önceliklidir" dedi.

Atatürk'ün mirası Savarona, İstanbul Boğazı'nı selamlayacak (takvim foto arşiv) "EN BÜYÜK KAZANIM BUDUR" Yetkin, "Zamanında parasını dahi vermiş olmamıza rağmen alamadığımız harp gemilerinin olduğu dönemlerden artık tamamen özgün, milli ve sürdürülebilir bir gemi inşa harp sanayi oluşturmuş durumdayız. Milli gemilerimiz artık 'Mavi Vatan' olarak adlandırdığımız vatanımıza, bayrağımızı gururla dalgalandırmakta, hak ve menfaatlerimizi korumaktadır. En büyük kazanım budur. Bizlere desteklerini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza ve tüm komutanlarımıza, büyüklerimize şükranlarımızı sunuyorum" açıklamasında bulundu. "DONANMALARIMIZIN EN BÜYÜK 5'İNCİ GEMİSİ" Yetkin, yatın 17 Ağustos 2023'ten itibaren tekrar devredildiği Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon, bakım, onarım faaliyetlerine başlandığını belirtti. Geminin devredilmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın çok büyük destek ve katkılarını gördüklerini vurgulayan Yetkin, "Şu anda içerisinde bulunmuş olduğumuz güverte saclarının neredeyse tamamını değiştirmiş durumdayız. Gemimiz 6 güverteden müteşekkil, 136 metre boyunda ve 5 bin ton ağırlığa sahip olan şu anda da donanmalarımızın en büyük 5'inci gemisi statüsündedir. Bu kadar büyük bir gemiyi fedakar çalışmalarımızla 10 ay gibi kısa bir süre içerisinde denizcilikte 'klaslanma' olarak adlandırdığımız emniyetli seyir yapabilecek hale getirdik" dedi. EĞİTİMLERDE KULLANILACAK Yetkin, "Bu süreç içerisinde 60 tondan daha fazla sac değişimi, 80 ton asbestlerin temizlenmesi, bütün kablo yollarının tekrar düzenlenmesi ve denizciliğe uygun olarak yeniden modernizasyon yapılması, telsiz muhabere sistemlerinin yenilenmesi gibi birçok modernizasyonları da içerisine dahil ettik. Geminin neredeyse hurda durumda olan makineleri yeniden üretici seviyesinde bakımları, onarımları da İstanbul Tersanesi Komutanlığı sorumluluğunda başarıyla gerçekleştirmiş ve ilk seyrinde 17,2 knot gibi tasarım süratini yakalanmış durumdayız. Bundan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın da direktifleri doğrultusunda yine devlet büyüklerimizin ağırlanmasında, ev sahibeliği yapılmasında, içerisinde barındırmış olduğu bu kıymetli objeleri Türk denizciliğini yaygınlaştırmak, denizcilik sevgisini artırmak maksadıyla, halkımızla paylaşmak üzere liman ziyaretlerinin yapılması ve yine kısa süreli deniz öğrencilerimizin eğitimlerinde kullanılması planlanmaktadır" açıklamasında bulundu.