Sultanbeyli'de otomobil ile servis minibüsü çarpıştı: 10 yaralı

Kaza, saat 00.45 sıralarında Orhangazi Mahallesi Antalya Caddesi'nde meydana geldi. Antalya Caddesi'nde seyir halinde olan 34 LFH 059 plakalı servis minibüsü, Karataş Sokak'tan aniden çıkan otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle servis minibüsü devrilirken, her iki araçta bulunan yolcular araç içinde sıkıştı.