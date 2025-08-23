Kraliyet ailesinin eski danışmanı, Filistin pankartı nedeniyle tutuklandı

İngiltere Kraliyet ailesine 30 yıl boyunca danışmanlık yapan Jonathon Porritt, bir gösteride "Soykırıma karşıyım, Filistin eylemini destekliyorum" pankartı taşıdığı için tutuklandı. El Cezire'ye yaptığı açıklamda, Londra'nın Gazze'deki soykırıma ortak olduğu iddiasını ortaya attı. Tony Blair'in de eski danışmanı olan Porritt'in ekim ayında kefalet duruşmasının yapılacağı açıklandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN