İzmir Çeşme’de CHP’de delege krizi: Saatli ailesinin listeye girmesi tepki çekti

CHP’de delege seçimleri öncesi Onur Saatli’nin ailesinden dört ismin listeye dahil edilmesi parti içinde ciddi rahatsızlık yarattı. Örgüt, artan anti demokratik uygulamalara tepki gösteriyor.

İzmir Çeşme'de CHP delege seçimleri öncesi yapılan listeler parti içi kriz yarattı. Meclis Üyesi Onur Saatli'nin eşi Arzum Saatli, babası Halil Saatli, annesi Behrin Saatli ve kuzeni Süleyman Saatli'yi delege yapması tepki topladı. CHP'de anti demokratik uygulamaların yaygınlaşması örgüt içinde rahatsızlığı artırdı.

