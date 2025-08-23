PODCAST CANLI YAYIN

Halit Yukay'ın kaybolduğu teknede gemi sürtme izleri eşleşti

18 gündür aranan iş insanı Halit Yukay’ın parçalanan teknesine çarptığı belirlenen 'Arel 7' kuru yük gemisinin kaptanı C.T. tutuklandı. Bursa Kriminal Polis Laboratuvarı, teknedeki ve gemideki boya kalıntılarının eşleştiğini doğruladı. Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ da soruşturma kapsamında ifade verdi.

İş insanı Halit Yukay'ı (43) arama çalışmaları 18'inci gününde devam ediyor. Yukay'ın parçalanmış teknesine çarptığı öne sürülen 'Arel 7' isimli kuru yük gemisinin kaptanı C.T. (61), tutuklandı. Halit Yukay'ın parçalanmış yatına çarptığı öne sürülen geminin ön tarafında sürtme izleri olduğu tespit edildi.

Kaptan "bir sarsıntı oldu demiş" çarptığını inkar etmişti. Soruşturma devam ederken, yük gemisinin sürtme izlerinin bulunduğu yerden ve Yukay'ın parçalanan teknesinde izlerin bulunduğu kısımdan alınan numuneler Bursa Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'ne gönderildi. İnceleme sonucunda Yukay'ın parçalanan teknesi ile 'Arel 7'nin önündeki sürtme izlerindeki boya kalıntılarının eşleştiği belirtildi. Öte yandan, Halit Yukay'ın oyuncu arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ da soruşturma kapsamında ifade verdi. Tatlıtuğ'un ifadesinde, kazadan önce Halit Yukay ile telefonda görüştüğünü, konuştukları sırada hattın bir anda kesildiğini, bir daha da kendisine ulaşamadığını söylediği öğrenildi.

