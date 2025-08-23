Halit Yukay'ın kaybolduğu teknede gemi sürtme izleri eşleşti

İş insanı Halit Yukay'ı (43) arama çalışmaları 18'inci gününde devam ediyor. Yukay'ın parçalanmış teknesine çarptığı öne sürülen 'Arel 7' isimli kuru yük gemisinin kaptanı C.T. (61), tutuklandı. Halit Yukay'ın parçalanmış yatına çarptığı öne sürülen geminin ön tarafında sürtme izleri olduğu tespit edildi.

Kaptan "bir sarsıntı oldu demiş" çarptığını inkar etmişti. Soruşturma devam ederken, yük gemisinin sürtme izlerinin bulunduğu yerden ve Yukay'ın parçalanan teknesinde izlerin bulunduğu kısımdan alınan numuneler Bursa Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'ne gönderildi. İnceleme sonucunda Yukay'ın parçalanan teknesi ile 'Arel 7'nin önündeki sürtme izlerindeki boya kalıntılarının eşleştiği belirtildi. Öte yandan, Halit Yukay'ın oyuncu arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ da soruşturma kapsamında ifade verdi. Tatlıtuğ'un ifadesinde, kazadan önce Halit Yukay ile telefonda görüştüğünü, konuştukları sırada hattın bir anda kesildiğini, bir daha da kendisine ulaşamadığını söylediği öğrenildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN