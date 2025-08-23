Gazze’de kıtlık alarmı: 500 bin kişi felaket düzeyinde açlıkla mücadele ediyor

İsrail saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi'nde açlıktan ölenlerin sayısı, 112'si çocuk olmak üzere 266'ya çıktı. Birleşmiş Milletler destekli uzmanlar, 500 bin Gazze sakininin "felaket" düzeyindeki bir açlıkla boğuştuğunu açıkladı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Bu durumun cezasızlıkla devam etmesine izin veremeyiz." ifadesini kullandı. Birleşmiş Milletler bölgede kıtlık ilanını yayınladı. Kuruluşundan bu yana yalnızca 4 kez resmi kıtlık ilanında bulunan BM, Ortadoğu'da ise ilk kez böyle bir karar aldı.

AÇIKLIK VE SUSUZLUK

İsrail, bölgede elektrikleri ve suyu kesiyor. alt yapıyı tahrip ediyor. "Açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullanıyor. Böylece 1 milyona yakın Gazzeli'yi yerlerinden etmek istiyor.

Temel malzemelerden yoksun bir şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor. İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.