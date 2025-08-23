PODCAST CANLI YAYIN

Antalya'da sahte içki operasyonu! 119 bin 500 litrelik sahte alkol ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'da düzenlenen operasyonda 119 bin 500 litre sahte alkol ele geçirildiğini, 7 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Antalya'da sahte içki operasyonu! 119 bin 500 litrelik sahte alkol ele geçirildi

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat şube müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucu Antalya'da 5 ayrı adreste sahte/kaçak alkol üretimi yapıldığı ve piyasaya sürüleceğinin tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlediklerini belirtti.

Bakan Yerlikaya, jandarma tarafından "sahte/kaçak alkol imalatçılarına" yönelik düzenlenen operasyona ilişkin, "119 bin 500 litre sahte/kaçak alkol ele geçirdik. 7 şüpheliyi yakaladık. Antalya Valimizi, operasyonu koordine eden Antalya Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Jandarma KOM Daire Başkanlığımızı ve operasyonu gerçekleştiren Antalya İl Jandarma Komutanımız ile jandarmamızı tebrik ediyorum. Sahte alkol üretimi sadece bir suç değil, toplum sağlığını tehdit eden ölümcül bir tuzaktır." ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Avrupa'dan gelen krediler "Eko"sisteme aktı! 121 milyar TL'lik faturasını halk ödüyor
Çerçioğlu'nu CHP'den istifaya götüren Kuşadası'ndaki 6 milyarlık imar rantının arkasındaki kilit isim! "Tibet Özer isterse olur"
Tel Aviv'de sirenler çalıyor! Yemen İsrail'e füze ateşledi | Ben Gurion Havalimanı hava sahası kapatıldı
Türkiye'nin dört bir yanında peş peşe orman yangınları... | Yeşil Vatan canhıraş mücadele! Ekipler bölgede
Erken sigorta girişinde emeklilik şartları neye göre değişiyor?
ABD Başkanı Trump'tan Rusya-Ukrayna savaşı için iki haftalık süre değerlendirmesi
Zengezur Koridoru'nun en kritik parçası! Kars-Iğdır-Dilucu Demiryolu Hattı'nın temeli atıldı: Başkan Erdoğan törene mesaj gönderdi
Süleymaniye'de Talabaniler arasında tanklı toplu iç savaş! Arka planında ne var? Ankara yakın takipte
Beşiktaş'ta şampiyonluk için hedef 3 yıldız transferi!
Trump Gizli Servis korumasını kaldırmıştı! FBI Beyaz Saray’ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın evine baskın düzenledi
Edson'dan sonra sıra onda! Fenerbahçe'den sürpriz hamle
İş insanı Halit Yukay'ın kaybolduğu kazada flaş gelişme | Kriminal inceleme çarpıcı eşleşme! Delilin rotası: Arel 7 | Tatlıtuğ ifade verdi
Mourinho'dan sürpriz tercih! Kocaelispor maçı 11'ini belirledi
Başkan Erdoğan'dan şehit Nurettin Tokyürek’in ailesine mektup: Şehitlerimizin ruhlarını ve gazilerimizi incitecek adım atmadık atmayız
"Eko"sistem'deki dolapları tek tek anlattılar! İBB soruşturmasında Aziz İhsan Aktaş ve Ertan Yıldız'ın ev hapsi kaldırıldı
Barış Alper Yılmaz'ın menajerinden Galatasaray'a yalanlama!
İslam İşbirliği Teşkilatı Ankara liderliğinde Gazze için toplanıyor
BM resmen ilan etti! İsrail Gazze'de kıtlığı silah olarak kullanıyor | İngiltere: Bu ahlaki rezalettir
Son dakika: Rekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma! Play Store’daki ödeme sistemi mercek altında
İBB soruşturması CHP'nin şaibeli kurultayına sıçradı! EkremEdit'in "Kılıçdaroğlu çekiliyor" paylaşımı dosyada: Delege iradesi manipüle edildi