AK Parti’li Yayman’dan Özgür Özel’e tepki: “CHP’nin rotası şaşmıştır”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in son günlerde Cumhur ittifakı aleyhine yaptığı açıklamaları eleştirerek, “Sayın Özel akıl tutulması yaşıyor, öfke dili ve hakaret üslubuyla siyaseti çıkmaza sürüklüyor” dedi.

Yayman, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özel'in Cumhur İttifakı'na yönelik sözlerinin "siyaset adına büyük bir talihsizlik. Bunun sonucunda CHP yine kaybedecek" ifadelerini kullandı.

Özel'in öfke ve hakaret dilinin Türkiye'nin gerçek gündeminden kopuk bir siyasi tarzı yansıttığını belirten Yayman, "Bu yolun sonu yeni bir seçim yenilgisidir. Siyaset, milletin derdine derman olmak için yapılır; kavga, hakaret ve öfke nöbetleriyle değil" değerlendirmesinde bulundu.

"CHP PROJE ÜRETMİYOR, UMUT OLAMIYOR"

Yayman, CHP'nin toplumun sorunlarına çözüm geliştiremediğini vurgulayarak, "Son tahlilde CHP proje üretemiyor, halka umut veremiyor, milletimize alternatif olamıyor. Parti Ontolojik sorun yaşıyor. Buna karşılık AK Parti eser üretir, Özgür Özel ise sadece laf üretir" ifadesini kullandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin büyük bir dönüşüm yaşadığına işaret eden Yayman, "Türkiye; yollarıyla, köprüleriyle, hastaneleriyle, savunma sanayindeki dev atılımlarıyla çağ atlamışken, CHP Genel Başkanı sadece polemiklerle gündem olmak istemektedir" dedi.

"CHP GEMİSİ ROTASINI ŞAŞIRMIŞTIR"

Özgür Özel'in siyasette yönünü kaybettiğini dile getiren Yayman, "Gideceği limanı bilmeyen gemiye hiçbir rüzgarın faydası olmaz. CHP gemisi rotasını şaşırmıştır. Parti içi taht kavgaları CHP'nin önüne geçmiştir. Bugün CHP'nin siyaseti, GPS'i sürekli 'yeniden hesaplanıyor' diyen bir cihaz gibi çıkmaz sokaklarda yön aramaktadır" ifadelerini kullandı.

"1989'DAKİ TABLO TEKRAR EDİYOR"

CHP lideri Özel'in partisini "birinci parti" ilan etmesine de değinen Yayman, geçmiş seçimleri hatırlattı:

"1989 yerel seçimlerinde SHP yüzde 38 oy almıştı. Belediyeleri çok kötü yönettiniz ve 1991 genel seçimlerinde milletimiz size kırmızı kart gösterdi. Oyunuz yüzde 21'e düştü. 1994 yerel seçimlerinde ise yüzde 19'a gerilediniz. Bugün de aynı senaryonun yaşandığını görüyoruz."

"AYİNESİ İŞTİR KİŞİNİN, LAFA BAKILMAZ"

Yayman, CHP Genel Başkanı Özel'in irrasyonel tutumunun hem CHP'ye hem de Türk siyasetine zarar verdiğini savunarak, şunları kaydetti:
"Bizim siyasetimiz, milletimizin birliği, refahı ve geleceği için eser ve hizmet üretmektir. Milletimiz çok iyi bilmektedir: Kim kavga peşinde, kim ülkesine hizmet peşinde. Atalarımız ne güzel söylemiş: 'Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz.'"

