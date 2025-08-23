AK Parti’li Yayman’dan Özgür Özel’e tepki: “CHP’nin rotası şaşmıştır”

Yayman, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özel'in Cumhur İttifakı'na yönelik sözlerinin "siyaset adına büyük bir talihsizlik. Bunun sonucunda CHP yine kaybedecek" ifadelerini kullandı.

Özel'in öfke ve hakaret dilinin Türkiye'nin gerçek gündeminden kopuk bir siyasi tarzı yansıttığını belirten Yayman, "Bu yolun sonu yeni bir seçim yenilgisidir. Siyaset, milletin derdine derman olmak için yapılır; kavga, hakaret ve öfke nöbetleriyle değil" değerlendirmesinde bulundu.



"CHP PROJE ÜRETMİYOR, UMUT OLAMIYOR"

Yayman, CHP'nin toplumun sorunlarına çözüm geliştiremediğini vurgulayarak, "Son tahlilde CHP proje üretemiyor, halka umut veremiyor, milletimize alternatif olamıyor. Parti Ontolojik sorun yaşıyor. Buna karşılık AK Parti eser üretir, Özgür Özel ise sadece laf üretir" ifadesini kullandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin büyük bir dönüşüm yaşadığına işaret eden Yayman, "Türkiye; yollarıyla, köprüleriyle, hastaneleriyle, savunma sanayindeki dev atılımlarıyla çağ atlamışken, CHP Genel Başkanı sadece polemiklerle gündem olmak istemektedir" dedi.

