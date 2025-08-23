ABD göçü azaltmak için vize sahiplerine sıkı sosyal medya taraması ve sürekli inceleme getirdi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, göçü azaltmak için çeşitli önlemler açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Associated Press haber ajansına yaptığı açıklamada, ABD vizesi olan kişilerin "sürekli incelemeye" tabi tutulacağını söyledi.

Yetkili, "Kalış süresini aşma, suç, kamu güvenliğine yönelik tehdit, terör faaliyetine katılma veya terör örgütüne destek sağlama" gibi belirtilerde vizelerin iptal edileceğini belirtti. ABD'ye gelmek isteyen öğrenciler ve ziyaretçilerin sosyal medyaları, yetkililer tarafından "ABD vatandaşlarına, kültürüne, hükümetine, kurumlarına veya kuruluş ilkelerine yönelik herhangi bir düşmanlık belirtisi" olup olmadığı araştırılacak.

TESPİT EDİN TALİMATI

Dışişleri Bakanlığı yetkililerine ayrıca "belirlenmiş yabancı teröristleri ve ulusal güvenliğe yönelik diğer tehditleri savunan, onlara yardım eden veya destekleyen; ya da yasadışı antisemitik taciz veya şiddet uygulayan" kişileri tespit etmeleri talimatı verildi.

Başkan Donald Trump, yönetiminin temel taşı olarak göçmen karşıtlığını benimsedi, 6 bin öğrenci vizesinin iptaline kadar birçok adım attı.