PODCAST CANLI YAYIN

ABD göçü azaltmak için vize sahiplerine sıkı sosyal medya taraması ve sürekli inceleme getirdi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun açıkladığı yeni önlemlerle, vize sahiplerinin kalış süreleri, suç kayıtları ve sosyal medya paylaşımları yakından takip edilecek. Kamu güvenliğine tehdit oluşturanlar ve terörle bağlantılı kişiler için vizeler iptal edilecek.

Giriş Tarihi:
ABD göçü azaltmak için vize sahiplerine sıkı sosyal medya taraması ve sürekli inceleme getirdi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, göçü azaltmak için çeşitli önlemler açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Associated Press haber ajansına yaptığı açıklamada, ABD vizesi olan kişilerin "sürekli incelemeye" tabi tutulacağını söyledi.

Yetkili, "Kalış süresini aşma, suç, kamu güvenliğine yönelik tehdit, terör faaliyetine katılma veya terör örgütüne destek sağlama" gibi belirtilerde vizelerin iptal edileceğini belirtti. ABD'ye gelmek isteyen öğrenciler ve ziyaretçilerin sosyal medyaları, yetkililer tarafından "ABD vatandaşlarına, kültürüne, hükümetine, kurumlarına veya kuruluş ilkelerine yönelik herhangi bir düşmanlık belirtisi" olup olmadığı araştırılacak.

TESPİT EDİN TALİMATI

Dışişleri Bakanlığı yetkililerine ayrıca "belirlenmiş yabancı teröristleri ve ulusal güvenliğe yönelik diğer tehditleri savunan, onlara yardım eden veya destekleyen; ya da yasadışı antisemitik taciz veya şiddet uygulayan" kişileri tespit etmeleri talimatı verildi.

Başkan Donald Trump, yönetiminin temel taşı olarak göçmen karşıtlığını benimsedi, 6 bin öğrenci vizesinin iptaline kadar birçok adım attı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Tel Aviv'de sirenler çalıyor! Yemen İsrail'e füze ateşledi | Ben Gurion Havalimanı hava sahası kapatıldı
Erken sigorta girişinde emeklilik şartları neye göre değişiyor?
Türkiye'nin dört bir yanında peş peşe orman yangınları... | Yeşil Vatan canhıraş mücadele! Ekipler bölgede
ABD Başkanı Trump'tan Rusya-Ukrayna savaşı için iki haftalık süre değerlendirmesi
Zengezur Koridoru'nun en kritik parçası! Kars-Iğdır-Dilucu Demiryolu Hattı'nın temeli atıldı: Başkan Erdoğan törene mesaj gönderdi
Süleymaniye'de Talabaniler arasında tanklı toplu iç savaş! Arka planında ne var? Ankara yakın takipte
Beşiktaş'ta şampiyonluk için hedef 3 yıldız transferi!
Trump Gizli Servis korumasını kaldırmıştı! FBI Beyaz Saray’ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın evine baskın düzenledi
Edson'dan sonra sıra onda! Fenerbahçe'den sürpriz hamle
İş insanı Halit Yukay'ın kaybolduğu kazada flaş gelişme | Kriminal inceleme çarpıcı eşleşme! Delilin rotası: Arel 7 | Tatlıtuğ ifade verdi
Mourinho'dan sürpriz tercih! Kocaelispor maçı 11'ini belirledi
Başkan Erdoğan'dan şehit Nurettin Tokyürek’in ailesine mektup: Şehitlerimizin ruhlarını ve gazilerimizi incitecek adım atmadık atmayız
"Eko"sistem'deki dolapları tek tek anlattılar! İBB soruşturmasında Aziz İhsan Aktaş ve Ertan Yıldız'ın ev hapsi kaldırıldı
Barış Alper Yılmaz'ın menajerinden Galatasaray'a yalanlama!
İslam İşbirliği Teşkilatı Ankara liderliğinde Gazze için toplanıyor
BM resmen ilan etti! İsrail Gazze'de kıtlığı silah olarak kullanıyor | İngiltere: Bu ahlaki rezalettir
Kafes dövüşü iptal! Elon Musk 100 milyon dolarlık OpenAI ihalesi için Mark Zuckerberg’den yardım istedi
Trump’tan CIA’e “Russiagate” darbesi! Kritik isim görevden alındı
Son dakika: Rekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma! Play Store’daki ödeme sistemi mercek altında
İBB soruşturması CHP'nin şaibeli kurultayına sıçradı! EkremEdit'in "Kılıçdaroğlu çekiliyor" paylaşımı dosyada: Delege iradesi manipüle edildi