Aralarında İngiltere, Avustralya ve Japonya, Belçika, Kanada, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, İzlanda, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Portekiz, Slovenya, İspanya ve İsveç'in bulunduğu 21 ülke, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da tartışmalı bir yasadışı yerleşim yeri inşa etme planını kınadı. Bu girişimin Filistinliler için iki devletli bir çözümü imkânsız kıldığı bildirildi.
21 ülke İsrail'in Batı Şeria'daki yasadışı yerleşim planını kınadı
Aralarında İngiltere, Fransa ve Japonya’nın da bulunduğu 21 ülke, İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’da tartışmalı yerleşim yeri inşasını iki devletli çözümü imkânsız kılmakla suçladı.
