21 ülke İsrail'in Batı Şeria'daki yasadışı yerleşim planını kınadı

Aralarında İngiltere, Avustralya ve Japonya, Belçika, Kanada, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, İzlanda, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Portekiz, Slovenya, İspanya ve İsveç'in bulunduğu 21 ülke, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da tartışmalı bir yasadışı yerleşim yeri inşa etme planını kınadı. Bu girişimin Filistinliler için iki devletli bir çözümü imkânsız kıldığı bildirildi.

