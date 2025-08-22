PODCAST CANLI YAYIN

Türkiye Ukrayna-Rusya barış görüşmelerinde kilit rol üstleniyor

ABD Başkanı Trump'ın girişimiyle Rusya lideri Putin ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski arasında gerçekleşebilecek görüşme için Türkiye, İsviçre ve Avusturya ön planda. Zelenski, güvenlik garantileri sağlanırsa üçlü toplantı planlandığını belirtirken, Başkan Erdoğan da Türkiye'nin barış sürecine ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu açıkladı.

Giriş Tarihi:
Türkiye Ukrayna-Rusya barış görüşmelerinde kilit rol üstleniyor

Türkiye, Ukrayna-Rusya savaşının barışla sonuçlanması için büyük çaba gösterdi. Son olarak ABD Başkanı Trump'ın devreye girmesiyle Rusya lideri Putin ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'nin görüşebilecekleri bildirildi. Zelenski, Ukrayna'ya verilecek güvenlik garantileri kesinleşirse Putin ile bir araya gelebileceğini belirtti. Rusya lideri ile görüşmenin Türkiye, İsviçre ya da Avusturya'da olabileceğini kaydeden Zelenski, "Güvenlik garantileri konusunda anlaşıldığında Putin'le görüşme mümkün." dedi.

ÜÇ ÜLKE ÖNE ÇIKTI
Zelenski, "Güvenlik garantileri konusunda 7-10 gün içinde bir anlayış geliştirmek istiyoruz. Ve bu anlayışa dayanarak, ABD Başkanı Donald Trump'ın da katılacağı üçlü bir toplantı yapmayı hedefliyoruz. Bizim için Türkiye bir NATO ülkesi ve Avrupa'nın bir parçası..." diyerek Türkiye'yi de işaret etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Putin'in, Zelenski ile görüşmeye hazır olduğunu ifade etti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Türkiye'nin Ukrayna konusunda harekete geçmeye hazır ülkelerden biri olduğunu kaydetti. Macron, dün de Başkan Erdoğan'ı arayarak bir görüşme gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan tele-zirvede Türkiye'nin, Ukrayna ile Rusya arasındaki barış görüşmelerinde her türlü çabaya ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'li Özel'e tepki: "Siyasi navigasyon problemi yaşıyor"
Memurların ek ödemelerinde önemli artış
Trendyol
İBB soruşturması CHP'nin şaibeli kurultayına sıçradı! EkremEdit'in "Kılıçdaroğlu çekiliyor" paylaşımı dosyada: Delege iradesi manipüle edildi
Gazze'de işgale başlayan Netanyahu'dan yeni ateşkes oyunu! Sözde müzakere talimatı
Bu iş İstanbul'da biter! FC Lausanne-Sport - Beşiktaş: 1-1 | MAÇ SONUCU
Türk Telekom
Karadeniz'deki doğal gaz keşfi 5 yaşında! Hedef 16 milyon haneye yerli gazı ulaştırmak! Berat Albayrak'ın enerjideki hamleleri meyvelerini veriyor
''Kim Milyoner Olmak İster''e damga vuran soru: ''Hangisi sıcakkanlı bir hayvan değildir?''
Asrın felaketinin yaraları sarılıyor! Deprem bölgesinde teslim edilen konut sayısı 250 bini geçti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü! Ana gündem Rusya-Ukrayna barış süreci ve Gazze
Barış Alper Yılmaz için rekor bonservis! Galatasaray'dan çılgın talep ve tepki
PKK komisyonu tıkama peşinde! YPG'yi bahane eden Duran Kalkan'dan "süreci bozma" tehdidi: Şara'yı Paris'e Türkiye göndertmedi
Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in kokain itirafı ses kaydında
Zelenskiy’i takım elbise giymeye ikna eden kişi! Aylardır gardırobunu yenilemeye çalışıyor
Bakan Yerlikaya "Türk polisinden kaçamayacaklar" diyerek duyurdu: Kırmızı bültenle aranan Demirözler suç örgütü lideri Rusya'da yakalandı
Mardin’de cansız bedeni bulunan Zeynep Sut’a ne oldu? Battaniyeye sarılı şekilde bulunmuştu: Baba ilk kez konuştu
Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur eşleşmeleri belli oldu!
Galatasaray'ın hedefi 2 Eylül! Transferde imza şov zamanı
Oranlar açıklandı: Emekliye memura %29'luk enflasyon tahmini geldi! Ocak maaş artışı ne olacak? İşte 3'lü hesap senaryosu