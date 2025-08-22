Türkiye Ukrayna-Rusya barış görüşmelerinde kilit rol üstleniyor

Türkiye, Ukrayna-Rusya savaşının barışla sonuçlanması için büyük çaba gösterdi. Son olarak ABD Başkanı Trump'ın devreye girmesiyle Rusya lideri Putin ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'nin görüşebilecekleri bildirildi. Zelenski, Ukrayna'ya verilecek güvenlik garantileri kesinleşirse Putin ile bir araya gelebileceğini belirtti. Rusya lideri ile görüşmenin Türkiye, İsviçre ya da Avusturya'da olabileceğini kaydeden Zelenski, "Güvenlik garantileri konusunda anlaşıldığında Putin'le görüşme mümkün." dedi.

ÜÇ ÜLKE ÖNE ÇIKTI

Zelenski, "Güvenlik garantileri konusunda 7-10 gün içinde bir anlayış geliştirmek istiyoruz. Ve bu anlayışa dayanarak, ABD Başkanı Donald Trump'ın da katılacağı üçlü bir toplantı yapmayı hedefliyoruz. Bizim için Türkiye bir NATO ülkesi ve Avrupa'nın bir parçası..." diyerek Türkiye'yi de işaret etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Putin'in, Zelenski ile görüşmeye hazır olduğunu ifade etti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Türkiye'nin Ukrayna konusunda harekete geçmeye hazır ülkelerden biri olduğunu kaydetti. Macron, dün de Başkan Erdoğan'ı arayarak bir görüşme gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan tele-zirvede Türkiye'nin, Ukrayna ile Rusya arasındaki barış görüşmelerinde her türlü çabaya ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti.