Türk mutfağı Moskova’da

Rus mutfak şefi Arina Zhuravleva, Türk lezzetlerini Moskova'daki restoranına taşıdı. Yıllar önce Türkiye'ye tatil amacıyla geldiğini belirten Zhuravleva, Türk mutfağını çok sevdiğini belirtti. Özellikle Ege tatlarının favorisi olduğunu söyledi. "Gözlemeyi çok seviyorum. Ara ara kendime de yapıyorum. Enginar, börülce ve taze otlar Ege mutfağının vazgeçilmezi. Ben de onlara mutfağımda sık sık yer veriyorum." diye konuştu.

