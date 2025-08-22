PODCAST CANLI YAYIN

Türk mutfağı Moskova’da

Rus şef Arina Zhuravleva, tatil için geldiği Türkiye’de tanıştığı Ege lezzetlerini Moskova’daki restoranında sunmaya başladı. Gözleme, enginar ve taze otlara hayran kalan Zhuravleva, Türk mutfağına olan sevgisini menüsüne taşıdı.

Giriş Tarihi:
Türk mutfağı Moskova’da

Rus mutfak şefi Arina Zhuravleva, Türk lezzetlerini Moskova'daki restoranına taşıdı. Yıllar önce Türkiye'ye tatil amacıyla geldiğini belirten Zhuravleva, Türk mutfağını çok sevdiğini belirtti. Özellikle Ege tatlarının favorisi olduğunu söyledi. "Gözlemeyi çok seviyorum. Ara ara kendime de yapıyorum. Enginar, börülce ve taze otlar Ege mutfağının vazgeçilmezi. Ben de onlara mutfağımda sık sık yer veriyorum." diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'li Özel'e tepki: "Siyasi navigasyon problemi yaşıyor"
Memurların ek ödemelerinde önemli artış
Trendyol
İBB soruşturması CHP'nin şaibeli kurultayına sıçradı! EkremEdit'in "Kılıçdaroğlu çekiliyor" paylaşımı dosyada: Delege iradesi manipüle edildi
Gazze'de işgale başlayan Netanyahu'dan yeni ateşkes oyunu! Sözde müzakere talimatı
Bu iş İstanbul'da biter! FC Lausanne-Sport - Beşiktaş: 1-1 | MAÇ SONUCU
Türk Telekom
Karadeniz'deki doğal gaz keşfi 5 yaşında! Hedef 16 milyon haneye yerli gazı ulaştırmak! Berat Albayrak'ın enerjideki hamleleri meyvelerini veriyor
''Kim Milyoner Olmak İster''e damga vuran soru: ''Hangisi sıcakkanlı bir hayvan değildir?''
Asrın felaketinin yaraları sarılıyor! Deprem bölgesinde teslim edilen konut sayısı 250 bini geçti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü! Ana gündem Rusya-Ukrayna barış süreci ve Gazze
Barış Alper Yılmaz için rekor bonservis! Galatasaray'dan çılgın talep ve tepki
PKK komisyonu tıkama peşinde! YPG'yi bahane eden Duran Kalkan'dan "süreci bozma" tehdidi: Şara'yı Paris'e Türkiye göndertmedi
Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in kokain itirafı ses kaydında
Zelenskiy’i takım elbise giymeye ikna eden kişi! Aylardır gardırobunu yenilemeye çalışıyor
Bakan Yerlikaya "Türk polisinden kaçamayacaklar" diyerek duyurdu: Kırmızı bültenle aranan Demirözler suç örgütü lideri Rusya'da yakalandı
Mardin’de cansız bedeni bulunan Zeynep Sut’a ne oldu? Battaniyeye sarılı şekilde bulunmuştu: Baba ilk kez konuştu
Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur eşleşmeleri belli oldu!
Galatasaray'ın hedefi 2 Eylül! Transferde imza şov zamanı
Oranlar açıklandı: Emekliye memura %29'luk enflasyon tahmini geldi! Ocak maaş artışı ne olacak? İşte 3'lü hesap senaryosu