Saatlerce ekrana bakıyorsanız gözleriniz tehlikede! Uzmandan 5 altın uyarı

'MAVİ IŞIK UYKU DÜZENİNİ BOZUYOR'

Çok parlak ya da çok karanlık ekran kullanılmamalı. Bilgisayar ekranı göz hizasının biraz altına koyun, en az 60 cm mesafe bırakın. Göz kuruluğunu önlemek için sık sık göz kırpın, ortam nemli olsun. Mavi ışığa uzun süre maruz kalmak göz yorgunluğunu artırır, uyku düzenini bozar. Filtreli camlar ve ekranlar bu zararı bir miktar azaltabilir.''

Gözleriniz tehlikede (AA)