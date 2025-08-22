Saatlerce ekrana bakıyorsanız gözleriniz tehlikede! Uzmandan 5 altın uyarı

Kimimiz sosyal medya üzerinden saatlerce hikayelere bakıyoruz, kimimiz ise tabletten sezon sezon dizi izliyoruz. Üstelik uyuma ve uyanma saatlerimizin birbiriyle karışmasıyla beraber telefon, tablet ve bilgisayar karşısında geçirilen süreler daha da uzuyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Seda Sert, hayatımızda önemli bir yeri olan dijital ekranların göz sağlığı üzerindeki etkilerini TAKVİM'e anlattı. Op. Dr. Seda Sert, ekran başında geçirilen uzun saatlerin gözleri hızla yıprattığını söyledi.
BOYUN AĞRISINA DİKKAT
Sert, "Uzun süre bilgisayar ve telefon ekranına bakmak gözlerde yanma, batma, ağrı, kızarıklık ve odaklanma güçlüğü gibi şikayetlere sebep olabilir. Ayrıca miyopide kontrolsüz artışa, baş ve boyun ağrısına, uyku kalitesinde azalmaya da yol açabilir." şeklinde konuştu.
Basit ama etkili önlemleri sıraladı: ''Her 20 dakikada bir, 20 saniye ara verin, 6 metre uzağa bakın. Özellikle çocuklarda açık alanda, gün ışığında zaman geçirmeye önem verilmeli.