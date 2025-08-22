PODCAST CANLI YAYIN

Saatlerce ekrana bakıyorsanız gözleriniz tehlikede! Uzmandan 5 altın uyarı

Dijital ekranlar, gözlerimizin sağlığı üzerinde tehlike saçıyor. Op. Dr. Seda Sert, uzun süre ekran karşısında kalmanın; yanma, batma, kızarıklık, odaklanma güçlüğü ve uyku bozukluklarına yol açtığını söyledi.

Kimimiz sosyal medya üzerinden saatlerce hikayelere bakıyoruz, kimimiz ise tabletten sezon sezon dizi izliyoruz. Üstelik uyuma ve uyanma saatlerimizin birbiriyle karışmasıyla beraber telefon, tablet ve bilgisayar karşısında geçirilen süreler daha da uzuyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Seda Sert, hayatımızda önemli bir yeri olan dijital ekranların göz sağlığı üzerindeki etkilerini TAKVİM'e anlattı. Op. Dr. Seda Sert, ekran başında geçirilen uzun saatlerin gözleri hızla yıprattığını söyledi.

BOYUN AĞRISINA DİKKAT
Sert, "Uzun süre bilgisayar ve telefon ekranına bakmak gözlerde yanma, batma, ağrı, kızarıklık ve odaklanma güçlüğü gibi şikayetlere sebep olabilir. Ayrıca miyopide kontrolsüz artışa, baş ve boyun ağrısına, uyku kalitesinde azalmaya da yol açabilir." şeklinde konuştu.

Basit ama etkili önlemleri sıraladı: ''Her 20 dakikada bir, 20 saniye ara verin, 6 metre uzağa bakın. Özellikle çocuklarda açık alanda, gün ışığında zaman geçirmeye önem verilmeli.

'MAVİ IŞIK UYKU DÜZENİNİ BOZUYOR'
Çok parlak ya da çok karanlık ekran kullanılmamalı. Bilgisayar ekranı göz hizasının biraz altına koyun, en az 60 cm mesafe bırakın. Göz kuruluğunu önlemek için sık sık göz kırpın, ortam nemli olsun. Mavi ışığa uzun süre maruz kalmak göz yorgunluğunu artırır, uyku düzenini bozar. Filtreli camlar ve ekranlar bu zararı bir miktar azaltabilir.''

GÖZLERİ KORUMAK İÇİN 5 ALTIN KURAL

Sakın sigara içmeyin, bırakamıyorsanız da azaltmaya çalışın.

Uv ya da morötesi ışınları kesen bir güneş gözlüğü takın.

Günde ortalama 7-8 saat uyuyun.

Bol bol su için, sebze ve meyve ağırlıklı beslenin.

Düzenli göz muayenesi yaptırın.

