Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü için geri sayım | Başkan Erdoğan Ahlat ve Malazgirt'e gelecek

Anadolu'nun kapısını Türklere açarak tarihin seyrini değiştiren Malazgirt Zaferi 'nin 954'üncü yıl dönümü kutlamaları, Bitlis'in Ahlat ilçesi ile Muş'un Malazgirt ilçelerinde başladı.

Birçok etkinliklerin yapılacağı Ahlat'ta, 25 Ağustos Pazartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bölgeye gelerek etkinlere katılıp halka hitap edecek.

Geceyi Ahlat'taki külliyede geçirecek olan Başkan Erdoğan 16 Ağustos Salı günü ise Muş'un Malazgirt ilçesine geçecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan burada 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda halka hitap ettikten sonra sonra ilçeden ayrılacak.