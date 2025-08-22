PODCAST CANLI YAYIN

Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü için geri sayım | Başkan Erdoğan Ahlat ve Malazgirt'e gelecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu'nun kapısını Türklere açarak tarihin seyrini değiştiren Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere 25 Ağustos Pazartesi günü Ahlat'a, 26 Ağustos Salı günü ise Malazgirt'e gelecek.

Anadolu'nun kapısını Türklere açarak tarihin seyrini değiştiren Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü kutlamaları, Bitlis'in Ahlat ilçesi ile Muş'un Malazgirt ilçelerinde başladı.

BAŞKAN ERDOĞAN AHLAT VE MALAZGİRT'E GELECEK
Birçok etkinliklerin yapılacağı Ahlat'ta, 25 Ağustos Pazartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bölgeye gelerek etkinlere katılıp halka hitap edecek.

Geceyi Ahlat'taki külliyede geçirecek olan Başkan Erdoğan 16 Ağustos Salı günü ise Muş'un Malazgirt ilçesine geçecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan burada 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda halka hitap ettikten sonra sonra ilçeden ayrılacak.

