Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı’nın temeli atılıyor

Türkiye ile Azerbaycan arasında kesintisiz yeni bir demiryolu bağlantısı sağlayacak olan Kars-Iğdır- Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı'nın temeli bugün atılacak. Kalyon Holding'in yükleniciliğinde inşa edilecek hattın temel atma törenine Başkan Recep Tayyip Erdoğan bir video mesaj göndererek hattın önemini anlatacak. 110 milyar lira yatırım bedeliyle inşa edilecek hat, 2029 sonunda tamamlanacak. 224 km. uzunluğunda, çift hatlı, elektrifikasyonlu olarak inşa edilecek olan hat yılda 5,5 milyon yolcu ve 15 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak.

ZENGEZUR'UN PARÇASI

Projede 5 tünel, 19 aç-kapa tüneli, 3 viyadük, 10 köprü, 144 altgeçit, 27 üstgeçit ve 480 menfez yer alacak. Proje için 2,4 milyar euro'luk dış finansman sağlandı. Bu hat, Azerbaycan ile Nahçıvan arasındaki bağlantıyı sağlayacak olan Zengezur Koridoru'nun önemli bir parçası olacak. Bu hat sayesinde Türkiye ile Azerbaycan arasında kesintisiz yeni bir demiryolu bağlantısı daha sağlanacak. Aynı zamanda Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun üretim potansiyeli dış pazarlara daha hızlı ulaşacak...

PEKİN - LONDRA BAĞLANACAK

Türkiye Azerbaycan kardeşliğinin nişanesi olacak bu hat, Trans-Hazar ve Kuzey- Güney koridorlarını güçlendirerek Avrasya'nın tedarik ve lojistik ağlarını kuvvetlendirecek. Türkiye'yi bölgesel işbirliğinin merkezine yerleştirecek.

Güney Kafkasya'daki ekonomik işbirliğini artıracak Zengezur Koridoru'nun işlerlik kazanmasıyla birlikte Pekin'den Londra'ya kadar uzanan Doğu-Batı hattı, daha verimli işleyecek. Bu hat sayesinde orta Koridor'un demiryolu ve karayolu yük taşıma kapasitesi artacak.