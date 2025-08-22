Kaçakçılıktan kurtarılan goril Zeytin vatanına dönüyor

İstanbul Havalimanı'nda geçen yıl Nijerya'dan Tayland'a transit gönderilecek bir kargonun içinde goril yavrusu bulundu. Baygın halde bulunan goril yavrusuna, Zeytin adı verildi. Zeytin, Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nde koruma altına alındı. Rehabilitasyon süreci başarıyla tamamlandı. Henüz 1.5 yaşında olan Zeytin'in yakın zamanda Nijerya'ya gönderileceği açıklandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN