Kaçakçılıktan kurtarılan goril Zeytin vatanına dönüyor

İstanbul Havalimanı'nda geçen yıl kargo içinde baygın halde bulunan 1.5 yaşındaki goril yavrusu Zeytin'in rehabilitasyon süreci tamamlandı. Koruma altına alınan Zeytin, yakında Nijerya'ya gönderilecek.

İstanbul Havalimanı'nda geçen yıl Nijerya'dan Tayland'a transit gönderilecek bir kargonun içinde goril yavrusu bulundu. Baygın halde bulunan goril yavrusuna, Zeytin adı verildi. Zeytin, Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nde koruma altına alındı. Rehabilitasyon süreci başarıyla tamamlandı. Henüz 1.5 yaşında olan Zeytin'in yakın zamanda Nijerya'ya gönderileceği açıklandı.

