PODCAST CANLI YAYIN

Japon fenomen Yoshi Enomoto oturma izninin reddedildiğini söylemişti! DMM'den açıklama geldi

Japon sosyal medya fenomeni Yoshi Enomoto'nun Türkiye'den ayrılmak zorunda kalması ile ilgili Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden net açıklama yapıldı. DMM açıklamasında iddiaların eksik bilgi ve manipülasyona dayandığını belirterek, “Söz konusu şahsın çalışma vizesi ile ülkemize gelmesinde ve çalışma izniyle ülkemizde kalmasında hiçbir engel bulunmamaktadır. Kamuoyunun, resmî açıklamalara itibar etmesi; eksik bilgilendirme ve manipülasyon içeren paylaşımları dikkate almaması önemle rica olunur.” dedi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Japon fenomen Yoshi Enomoto oturma izninin reddedildiğini söylemişti! DMM'den açıklama geldi

Japon sosyal medya fenomeni Yoshi Enomoto, 7 yıl önce Yüksek lisans eğitimi için İstanbul'a geldi. Enomoto oturum izni verilmediği için ülkesine geri döneceğini duyurdu. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ise söz konusu iddiayı yalanladı. Yoshi Enomoto'nun oturma izni başvurusunun, çalışma izni başvurusunda bulunmadan ticari faaliyetlerine devam etmesi nedeniyle reddedildiği belirtildi.

Japon fenomen Enomoto oturma izninin reddedildiğini söylemişti! DMM'den açıklama geldi (takvim foto arşiv)Japon fenomen Enomoto oturma izninin reddedildiğini söylemişti! DMM'den açıklama geldi (takvim foto arşiv)

"AYRILMAK ZORUNDAYIM ÇOK ÜZÜLÜYORUM"

Fenomen Yoshi Enomoto paylaşımında "Oturma izni başvurum reddedildi. 7 yıldır yaşadığım, ülkem olarak gördüğüm Türkiye'den ayrılmak zorundayım. Aşk böyle bir şey sevsen de sevilmezsen olmuyor. Maddi manevi destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Çok üzülüyorum, ağlıyorum ama hala aşığım. Yaşasın Türkiye" ifadelerini kullandı.

Japon fenomen Enomoto oturma izninin reddedildiğini söylemişti! DMM'den açıklama geldi (takvim foto arşiv)Japon fenomen Enomoto oturma izninin reddedildiğini söylemişti! DMM'den açıklama geldi (takvim foto arşiv)

"EKSİK VE MANİPÜLATİF BİLGİ"

Sosyal medyada, Japon sosyal medya fenomeni Yoshi Enomoto'nun oturma izni başvurusunun reddedildiği ve bu nedenle Türkiye'den ayrılmak zorunda kaldığı yönündeki paylaşımlara yönelik Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama yapıldı. Söz konusu iddiaların eksik bilgilendirmeye dayalı ve manipülatif olduğunu vurgulandı. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Çeşitli sosyal medya mecralarında "Japon sosyal medya fenomeni Yoshi Enomoto'nun oturma izni başvurusunun reddedildiği ve bu nedenle Türkiye'den ayrılmak zorunda kaldığı" yönünde paylaşılan iddialar, eksik bilgilendirmeye dayalı manipülatif içeriklerdir. İçişleri Bakanlığı'mızdan alınan bilgiye göre, ilgili şahsın ikamet izni Türkiye tarafından, çalışma iznine başvuru yapabilmesi ve kalış amacını gerekçelendirmesi amacıyla iki kez uzatılmıştır. İlgili şahsa, çalışma izni alması ve yasal kalışı gerekçelendirmesi gerektiği tebliğ edilmiş; buna rağmen şahıs, çalışma izni başvurusunda bulunmadan ticari faaliyetlerine devam etmiştir. Her ülkede olduğu gibi Türkiye'de de oturma ve çalışma izinleri belirli kurallara tabidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milleti misafirperverliğiyle tanınmakta, bu çerçevede herkesin yasalara riayet etmesi beklenmektedir. Söz konusu şahsın çalışma vizesi ile ülkemize gelmesinde ve çalışma izniyle ülkemizde kalmasında hiçbir engel bulunmamaktadır. Kamuoyunun, resmî açıklamalara itibar etmesi; eksik bilgilendirme ve manipülasyon içeren paylaşımları dikkate almaması önemle rica olunur."


Japon fenomen Enomoto oturma izninin reddedildiğini söylemişti! DMM'den açıklama geldi (takvim foto arşiv)Japon fenomen Enomoto oturma izninin reddedildiğini söylemişti! DMM'den açıklama geldi (takvim foto arşiv)
TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Zengezur Koridoru'nun en kritik parçası! Kars-Iğdır-Dilucu Demiryolu Hattı'nın temeli atıldı: Başkan Erdoğan törene mesaj gönderdi
"Eko"sistem'deki dolapları tek tek anlattılar! İBB soruşturmasında Aziz İhsan Aktaş ve Ertan Yıldız'ın ev hapsi kaldırıldı
Trendyol
BM resmen ilan etti! İsrail Gazze'de kıtlığı silah olarak kullanıyor
Kafes dövüşü iptal! Elon Musk 100 milyon dolarlık OpenAI ihalesi için Mark Zuckerberg’den yardım istedi
Berat Albayrak'ın enerjideki hamleleri meyvelerini veriyor! İki yılda 2 milyar dolar katkı
Türk Telekom
Dursun Özbek'ten Barış Alper Yılmaz açıklaması!
Trump’tan CIA’e “Russiagate” darbesi! Kritik isim görevden alındı
Edson'dan sonra sıra onda! Fenerbahçe'den sürpriz hamle
Son dakika: Rekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma! Play Store’daki ödeme sistemi mercek altında
Kuşadası Belediyesi Bülent Tezcan'a çalışmış! Belediyeyi aile çiftliğine çevirdi
İBB'deki yolsuzluk çetesi itirafçıları susturmak için her yolu deniyor! Sırasıyla tehdit ve şantaj | Aktaş'ı susturma planı ilk değildi
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu'ndan Özgür Özel'e yanıt! "Doğruyu söylemiyor"
ABD vizeleri iptal ediyor! 55 milyon kişi için inceleme başladı
İBB soruşturması CHP'nin şaibeli kurultayına sıçradı! EkremEdit'in "Kılıçdaroğlu çekiliyor" paylaşımı dosyada: Delege iradesi manipüle edildi
Memurların ek ödemelerinde önemli artış
Demokrasi karşıtı organize işler CHP'den sorulur! AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten Özel'e tepki: "Siyasi navigasyon problemi yaşıyor"
Bu iş İstanbul'da biter! FC Lausanne-Sport - Beşiktaş: 1-1 | MAÇ SONUCU
''Kim Milyoner Olmak İster''e damga vuran soru: ''Hangisi sıcakkanlı bir hayvan değildir?''