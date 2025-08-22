Japon sosyal medya fenomeni Yoshi Enomoto, 7 yıl önce Yüksek lisans eğitimi için İstanbul'a geldi. Enomoto oturum izni verilmediği için ülkesine geri döneceğini duyurdu. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ise söz konusu iddiayı yalanladı. Yoshi Enomoto'nun oturma izni başvurusunun, çalışma izni başvurusunda bulunmadan ticari faaliyetlerine devam etmesi nedeniyle reddedildiği belirtildi.

"AYRILMAK ZORUNDAYIM ÇOK ÜZÜLÜYORUM"



"AYRILMAK ZORUNDAYIM ÇOK ÜZÜLÜYORUM"



Fenomen Yoshi Enomoto paylaşımında "Oturma izni başvurum reddedildi. 7 yıldır yaşadığım, ülkem olarak gördüğüm Türkiye'den ayrılmak zorundayım. Aşk böyle bir şey sevsen de sevilmezsen olmuyor. Maddi manevi destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Çok üzülüyorum, ağlıyorum ama hala aşığım. Yaşasın Türkiye" ifadelerini kullandı.

Japon fenomen Enomoto oturma izninin reddedildiğini söylemişti! DMM'den açıklama geldi (takvim foto arşiv)

Japon fenomen Enomoto oturma izninin reddedildiğini söylemişti! DMM'den açıklama geldi (takvim foto arşiv)

