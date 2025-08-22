PODCAST CANLI YAYIN

İsviçre'den Gazze tepkisi: İnsani yardımla müdahale edilmeli!

Terör devleti İsrail'in Gazze'deki sivil halka yönelik soykırımı bitmek bilmiyor. Avrupa ülkeleri son dönemde Gazze'deki insanlık dışı duruma tepki gösterirken bir tepki de İsviçre'den geldi. İsviçre, Gazze'deki kıtlığa derhal, geniş çaplı insani yardımla müdahale edilmesi gerektiğini belirtti.

İsviçre, Gazze'de en şiddetli düzeyde kaydedilen kıtlığa derhal geniş çaplı insani yardımla müdahale edilmesi gerektiğini bildirdi.

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler'in (BM) desteklediği gözlem kuruluşu Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırmasının (IPC) raporunda 15 Ağustos itibarıyla Gazze kentindeki kıtlığın makul kanıtlarla doğrulanmasının ardından Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

İsviçre'nin, Gazze kentinde kıtlığın doğrulanmasından endişeli olduğu belirtilen paylaşımda, "Kıtlığın daha da derinleşmesini ve yayılmasını önlemek için acil ve geniş çaplı insani müdahale gerekiyor." denildi.

Paylaşımda, İsrail'in, Gazze Şeridi'ne engelsiz insani yardım erişimine acilen izin vermesi gerektiği çağrısı yapıldı.

IPC RAPORU

IPC'nin yayımladığı son raporda, "15 Ağustos 2025 itibarıyla, Gazze şehrindeki kıtlık (felaket seviyesi olarak bilinen IPC'nin 5. seviyesi) makul kanıtlarla doğrulandı. 22 ay süren acımasız çatışmaların ardından, Gazze Şeridi'nde yarım milyondan fazla insan açlık, yoksulluk ve ölümle karakterize felaket koşullarıyla karşı karşıya." tespitine yer verilmişti.

Ayrıca, raporda bu kıtlığın, Gazze Şeridi'nde de yaygınlaşmasının beklendiği belirtilmişti.

