İBB'deki yolsuzluk çetesi itirafçıları susturmak için her yolu denedi! Sırasıyla tehdit ve şantaj | Aktaş'ı susturma planı ilk değildi

İBB’deki yolsuzluk çetesinin soruşturmadaki kilit itirafçıları susturmak için denemediği yol kalmadı. İtirafçılar Ertan Yıldız ve Adem Soytekin’in tehdit edilmesinin ardından son olarak Aziz İhsan Aktaş’ın da susturulmaya çalışıldığı ortaya çıkmıştı. Üç ayrı tehdit soruşturması devam ediyor. İşte yolsuzluk çetesinin tehdit ve şantaj içeren oyunlarının detayları.

Giriş Tarihi:
İBB'deki yolsuzluk çetesi itirafçıları susturmak için her yolu denedi! Sırasıyla tehdit ve şantaj | Aktaş'ı susturma planı ilk değildi

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında şebekenin itirafçılara yönelik tehdit furyası durmuyor. İtirafçı Aziz İhsan Aktaş'ın etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmasının ardından "Ölüm listesine alındım" ifadesi yolsuzluk dosyasına giren ilk tehdit değildi. Daha önce İBB'deki yolsuzluk ve rüşvet ağını deşifre eden birçok isim de tehdit edildi. İtirafçı olan Adem Soytekin, Ertan Yıldız ve Aziz İhsan Aktaş'a yönelik tehditlerle ilgili 3 farklı soruşturma devam ediyor.

Ekrem İmamoğlu ve itirafçı olan Adem Soytekin (takvim foto arşiv)Ekrem İmamoğlu ve itirafçı olan Adem Soytekin (takvim foto arşiv)

"ÖLÜM LİSTESİNE ALINDIM"

Aktaş'ın, Ekrem İmamoğlu liderliğindeki yolsuzluk çetesine yönelik verdiği ifadeleriyle CHP'li belediyelere operasyonlar düzenlenmişti. Aktaş, verdiği ifadelerden sonra hakkında ifade verdiği kişiler tarafından ölüm listesine alındığını, kendisine ve ailesine saldırı olacağını belirterek şikayetçi olmuştu.

İmamoğlu ve itirafçı olan Ertan Yıldız (takvim foto arşiv)İmamoğlu ve itirafçı olan Ertan Yıldız (takvim foto arşiv)

10 KİŞİ TUTUKLANDI

Aktaş'ın tehdit edilmesiyle ilgili soruşturmada 10 kişi tutuklanırken, benzer iddialarla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda iki farklı soruşturma daha bulunuyor. İmamoğlu'nun yolsuzluk sisteminin birinci halkasında yer alan İBB İştirakler Başkanı Ertan Yıldız'ın "etkin pişmanlık"tan faydalanmak için yolsuzluğu anlatması da zanlılarda paniğe yol açmıştı. Ertan Yıldız verdiği etkin pişmanlık ifadesinde, İBB iştiraklerinde ihale süreçlerinin nasıl yönlendirildiğini, belirli şirketlerin nasıl kayırıldığını ve bazı siyasi isimlerin bu süreçlerde oynadığı rolleri detaylı biçimde anlatmıştı. Yıldız'ın itirafları, başta Kültür A.Ş. olmak üzere birçok iştirakle ilgili yeni gözaltı ve tutuklama dalgalarının önünü açarken, soruşturmaya dair yalnızca yolsuzluk değil, yargı sürecine yönelik organize baskı girişimleri de resmen kayıtlara girmişti.

Aziz İhsan Aktaş (takvim foto arşiv)Aziz İhsan Aktaş (takvim foto arşiv)

AİLESİ ÜZERİNDEN ŞANTAJLA TEHDİT ETTİLER

İmamoğlu'nun avukatları, Yıldız'a "Baskı altında ifade verdim" yazılı belge imzalatmak istemiş, Yıldız ailesiyle de tehdit edilince savcılık soruşturma açılmıştı. Soruşturmanın detaylarında Ertan Yıldız'ın, Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nde baskı altına alındığı, Ekrem İmamoğlu'nun avukatları Kemal Polat ve Mehmet Pehlivan'ın organizasyonuyla, Yıldız'a herhangi bir vekAlet ilişkisi olmayan bazı avukatlar aracılığıyla ulaşılmaya çalışıldığı, hatta kendisine zorla basın açıklaması imzalatılmak istendiği belirlenmişti. Yıldız'a zorla imzalatılmak istenen açıklamanın içeriğinde, "Etkin pişmanlık ifadesinin baskıyla alındığı" yönünde beyanların yer aldığı, Yıldız'ın ailesi üzerinden de tehdit ve şantaj içerdiği ortaya çıkmıştı.

Adem Soytekinin itiraflarından CHPli İBBdeki para kulesi çıktı! Sahte makbuz ve vekil kartıyla soruşturmayı kitleme operasyonuAdem Soytekinin itiraflarından CHPli İBBdeki para kulesi çıktı! Sahte makbuz ve vekil kartıyla soruşturmayı kitleme operasyonu

"SATMA BİZİ"

İBB'deki yolsuzluk ağını itiraf eden Adem Soytekin de cezaevinde susturulmaya çalışıldığına, kendisine milletvekilliği teklifi yapıldığına ve İmamoğlu'na ait el yazısı notlarla baskı gördüğüne ifadesinde yer vermişti. Soytekin, tutuklu bulunduğu dönemde kendisine susturulmak amacıyla ciddi baskılar uygulandığını, cezaevinde avukatlar aracılığıyla kendisine hem tehdit hem de vaatlerle yaklaşıldığını, Sabah'ta yer alan ahbere göre milletvekilliği teklifi yapılmasının yanı sıra İmamoğlu'na ait olduğu iddia edilen el yazısı notların kendisine okutulduğunu ve bu notlar üzerinden baskı kurulduğunu anlatmıştı. Soytekin, bu notlardan birini hatırladığını ve içeriğinde "Adem dik dur, bizi satma" yazdığını aktarmıştı.

