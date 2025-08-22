PODCAST CANLI YAYIN

Bodrum'un su sorunu çözülüyor: Milas Ekinanbarı projesi onaylandı

CHP’nin yönettiği Bodrum’da yaşanan susuzluk sorununa Tarım ve Orman Bakanlığı el attı. Onaylanan Milas Ekinanbarı İçme ve Kullanma Suyu Projesi ile ilçeye yıllık 20 milyon metreküp su sağlanacak. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, projeye teşekkür ederek Bodrum’un suya doyacağını söyledi.

Bodrum'un su sorunu çözülüyor: Milas Ekinanbarı projesi onaylandı

Türkiye'nin önemli turistik merkezlerinden olan CHP'nin yönetimindeki Bodrum, susuz kaldı. Bugüne kadar kente önemli bir su yatırımı yapılmadı. Tarım ve Orman Bakanlığı, ilçenin su ihtiyacını büyük ölçüde karşılayacak olan Milas Ekinanbarı İçme ve Kullanma Suyu Projesi'ni onayladı.

Yapılacak yatırımla yıllık 45 milyon metreküp su tüketilen ilçeye, bu proje ile 20 milyon metreküp su akacağı açıklandı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Bu projenin hayata geçirilmesini sağlayan Tarım Bakanlığımız'a ve Muğla Valimiz İdris Akbıyık'a çok teşekkür ederim. Bodrum suya doyacak." dedi.

Turistik kent Bodrum'un su sorununu çözmek için Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti. İlçeye yılda 20 milyon metreküp içme suyu temin edileceği bildirildi.

