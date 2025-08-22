Bodrum’un su sorunu çözülüyor: Milas Ekinanbarı projesi onaylandı

Türkiye'nin önemli turistik merkezlerinden olan CHP'nin yönetimindeki Bodrum, susuz kaldı. Bugüne kadar kente önemli bir su yatırımı yapılmadı. Tarım ve Orman Bakanlığı, ilçenin su ihtiyacını büyük ölçüde karşılayacak olan Milas Ekinanbarı İçme ve Kullanma Suyu Projesi'ni onayladı.

Yapılacak yatırımla yıllık 45 milyon metreküp su tüketilen ilçeye, bu proje ile 20 milyon metreküp su akacağı açıklandı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Bu projenin hayata geçirilmesini sağlayan Tarım Bakanlığımız'a ve Muğla Valimiz İdris Akbıyık'a çok teşekkür ederim. Bodrum suya doyacak." dedi.

