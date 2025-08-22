15 milyonluk Ferrari pert oldu: Hikâyesi dünya basınında manşet

İstanbul'da iş insanı Ömer Çelik, 15 milyon liraya 2012 model Ferrari 458 Italia aldı. Ancak aracın motorundan gelen ses üzerine Büyükçekmece'deki otomobil tamircisi Hakan Yılmaz'ın kapısını çaldı.

Yılmaz da araçtan gelen sesin nedenini araştırmak için test sürüşüne çıktı. Ancak Yılmaz, kısa süre sonra otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek büyük bir kazaya karıştı. Araç pert olurken olay bir anda Türkiye gündeminin ilk sıralarına çıktı.

TAKİPÇİ SAYISI 100 BİN

Yılmaz, "Aracı hız sınırları dahilinde kullandım. 70-80 kilometre hızdayken araç kontrolden çıktı. Sahibinin mağduriyetini gidereceğim." açıklamasını yaptı.

Ancak aracı futbolcu Sercan Türk'e yarı fiyatına yani 7.5 milyon TL'ye sattı. İşte sıra dışı bir sürece konu olan bu Ferrari, yurt dışında da manşetlere çıktı.

Özellikle İngiliz ve Alman medyası traji-komik olayı haber yaptı. Kimisi "Ferrari'sini satan Türk" kimisi de "Ferrari'nin sıra dışı sonu" başlıklarını attı. Bu arada kaza sonrası Hakan Yılmaz'ın sosyal medya hesapları da büyük ilgi görmeye başladı. Instagram'daki takipçi sayısı 100 bini aştı.