PODCAST CANLI YAYIN

15 milyonluk Ferrari pert oldu: Hikâyesi dünya basınında manşet

İstanbul'da iş insanı Ömer Çelik’in 15 milyon liraya aldığı 2012 model Ferrari 458 Italia, tamirci Hakan Yılmaz'ın test sürüşünde kaza yapması sonucu pert oldu. Aracı yarı fiyatına futbolcu Sercan Türk’e satan Yılmaz, “Mağduriyeti gidereceğim.” dedi. Olay İngiliz ve Alman basınında geniş yer bulurken, Yılmaz’ın sosyal medya hesabı bir anda 100 bin takipçiye ulaştı.

Giriş Tarihi:
15 milyonluk Ferrari pert oldu: Hikâyesi dünya basınında manşet

İstanbul'da iş insanı Ömer Çelik, 15 milyon liraya 2012 model Ferrari 458 Italia aldı. Ancak aracın motorundan gelen ses üzerine Büyükçekmece'deki otomobil tamircisi Hakan Yılmaz'ın kapısını çaldı.

Yılmaz da araçtan gelen sesin nedenini araştırmak için test sürüşüne çıktı. Ancak Yılmaz, kısa süre sonra otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek büyük bir kazaya karıştı. Araç pert olurken olay bir anda Türkiye gündeminin ilk sıralarına çıktı.

TAKİPÇİ SAYISI 100 BİN

Yılmaz, "Aracı hız sınırları dahilinde kullandım. 70-80 kilometre hızdayken araç kontrolden çıktı. Sahibinin mağduriyetini gidereceğim." açıklamasını yaptı.

Ancak aracı futbolcu Sercan Türk'e yarı fiyatına yani 7.5 milyon TL'ye sattı. İşte sıra dışı bir sürece konu olan bu Ferrari, yurt dışında da manşetlere çıktı.

Özellikle İngiliz ve Alman medyası traji-komik olayı haber yaptı. Kimisi "Ferrari'sini satan Türk" kimisi de "Ferrari'nin sıra dışı sonu" başlıklarını attı. Bu arada kaza sonrası Hakan Yılmaz'ın sosyal medya hesapları da büyük ilgi görmeye başladı. Instagram'daki takipçi sayısı 100 bini aştı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'li Özel'e tepki: "Siyasi navigasyon problemi yaşıyor"
Memurların ek ödemelerinde önemli artış
Trendyol
İBB soruşturması CHP'nin şaibeli kurultayına sıçradı! EkremEdit'in "Kılıçdaroğlu çekiliyor" paylaşımı dosyada: Delege iradesi manipüle edildi
Gazze'de işgale başlayan Netanyahu'dan yeni ateşkes oyunu! Sözde müzakere talimatı
Bu iş İstanbul'da biter! FC Lausanne-Sport - Beşiktaş: 1-1 | MAÇ SONUCU
Türk Telekom
Karadeniz'deki doğal gaz keşfi 5 yaşında! Hedef 16 milyon haneye yerli gazı ulaştırmak! Berat Albayrak'ın enerjideki hamleleri meyvelerini veriyor
''Kim Milyoner Olmak İster''e damga vuran soru: ''Hangisi sıcakkanlı bir hayvan değildir?''
Asrın felaketinin yaraları sarılıyor! Deprem bölgesinde teslim edilen konut sayısı 250 bini geçti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü! Ana gündem Rusya-Ukrayna barış süreci ve Gazze
Barış Alper Yılmaz için rekor bonservis! Galatasaray'dan çılgın talep ve tepki
PKK komisyonu tıkama peşinde! YPG'yi bahane eden Duran Kalkan'dan "süreci bozma" tehdidi: Şara'yı Paris'e Türkiye göndertmedi
Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in kokain itirafı ses kaydında
Zelenskiy’i takım elbise giymeye ikna eden kişi! Aylardır gardırobunu yenilemeye çalışıyor
Bakan Yerlikaya "Türk polisinden kaçamayacaklar" diyerek duyurdu: Kırmızı bültenle aranan Demirözler suç örgütü lideri Rusya'da yakalandı
Mardin’de cansız bedeni bulunan Zeynep Sut’a ne oldu? Battaniyeye sarılı şekilde bulunmuştu: Baba ilk kez konuştu
Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur eşleşmeleri belli oldu!
Galatasaray'ın hedefi 2 Eylül! Transferde imza şov zamanı
Oranlar açıklandı: Emekliye memura %29'luk enflasyon tahmini geldi! Ocak maaş artışı ne olacak? İşte 3'lü hesap senaryosu