Tekirdağ'da ekipler harekete geçti! Kruvaziyerden düşen yolcu aranıyor

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında seyreden "Sun Princess" isimli kruvaziyerdeki bir kişinin denize düştüğü anonsu üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, arama kurtarma çalışması başlattı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Şarköy ilçesi açıklarında meydana geldi. Yunanistan'ın Suda Adası'ndan İstanbul'a doğru giden 345 metre uzunluğunda, 48 metre genişliğindeki "Sun Princess" isimli kruvaziyer gemisinde bir yolcunun denize düştüğüne dair anons yapıldı. Anonsun ardından 6 bin yolcu kapasiteli gemi, seyir takip verilerine göre, rotasını değiştirerek olayın yaşandığı noktaya geri döndü. Geminin acil müdahale ekibi harekete geçerken, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de bölgeye sevk edilerek, arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Gemide bulunan yabancı uyruklu bir yolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gemi durdu ve 8 arama botu var. Projektörler yanıyor. Gürültüyü önlemek için odadaki klimaları kapattılar" ifadelerini kullandı. Gemi saat 06.00 sıralarında Tekirdağ Limanı'na geldi.

