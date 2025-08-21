Meclis’te gözyaşları: ''Gencecik evlatlarımızı değil, silahları toprağa gömelim''

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 5'inci kez toplandı. Barış Anneleri "Anneler ağlamasın. Gencecik evlatlarımızı değil, silahları toprağa gömelim. Tülbentlerimiz kadar beyaz bir sayfa açılsın." çağrısı yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş "Türkiye'de, 40 yılı aşkın süredir devam eden süreçte, yaşanılan acılar herkesin ortak acısı. Bir daha aynı acıları yaşamamak için siyaset kurumu olarak tedbirlerimizi almalıyız." ifadesini kullandı.

Cumartesi Anneleri adına toplantıya katılan Besna Tosun konuşmasını ağlayarak yaptı. Komisyon üyelerini de ağlattı..