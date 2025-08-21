PODCAST CANLI YAYIN

Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı yemekhanesindeki yangın kontrol altına alındı

Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı’nın yemekhane bölümünde çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Dumanlar kentin birçok noktasından görüldü.

Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı yemekhanesindeki yangın kontrol altına alındı

Vefa Mahallesi'ndeki Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nın yemekhane bölümünde saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, yemekhane binasının yanındaki ağaçlık alana da sıçradı. Dumanlar kentin birçok noktasından görülürken, ihbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Yangın, ekipler tarafından 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı yemekhanesinde yangın

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı

Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı yemekhanesinde yangın (İHA)Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı yemekhanesinde yangın (İHA)

