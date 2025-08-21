PODCAST CANLI YAYIN

Emine Alangoya ve yakınları hakkında hapis istemi

Koç Ailesi’nin eski ismi İnan Kıraç’ın, eşi Emine Alangoya ile nikahı, kızı İpek Kıraç’ın açtığı dava sonrası mahkeme tarafından iptal edildi. Yaşanan aile krizinin ardından Emine Alangoya ve bazı çalışanları hakkında “nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlamasıyla hapis cezası talep edildi.

Giriş Tarihi:
Emine Alangoya ve yakınları hakkında hapis istemi

İnan Kıraç (87)... Merhum Vehbi Koç'un kızı Suna Kıraç ile evlenip Koç Ailesi'ne adım attı. En Zenginler Listesi'nde ilk sırada yer aldı. Ancak son zamanlarda patronluğu ile değil yaptığı evlilik ile gündemi salladı. Kıraç, eşi Suna Kıraç'ın vefatının ardından Emine Alangoya ile nikahlandı. Ancak bu evlilik İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç'ı kızdırdı. 2 yaşında Kıraç çifti tarafından evlatlık alınan İpek Kıraç, evliliğe karşı atağa kalktı. "Babamın akli dengesi yerinde değil" deyip evliliğin iptali yönünde dava açtı. Mahkemeden "Evliliğin iptali" kararı çıktı.

HAPİSLE KARŞI KARŞIYA
Tüm bunlar sürerken babakız barıştı. İpek Kıraç, hastanede ziyaret ettiği babasıyla fotoğraf paylaştı. "Seni çok seviyorum, çok özledim baba. Evet aramıza fena girmişler" diye yazdı. İşte o araya girenler hakkında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Emine Alangoya ve bazı çalışanlar ile yardımcıları hakkında düğmeye bastı. "Nitelikli Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali" suçundan hapis istemiyle iddianame hazırladı. Dosyada şu suçlamalar vardı: "Şüpheli Emine Alangoya, Kıraç'ı hastaneden kaçırdı. Demans tanısı konulan Kıraç'ın tedavisi için gerekli özeni göstermedi. Eziyet etti. Hemşireleri eve almadı". Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame uyarınca Emine Alangoya ve çalışanları hakkında hapis cezası istendi.

İpek Kıraç, demans tedavisi gören babası İnan Kıraç'ı hastanede ziyaret etti. "Barıştık" mesajı verdi.

Emine Alangoya, bir dönem Koç Holding'de finans uzmanı olarak çalışmıştı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
İBB’nin 66 milyar TL’lik kredisinin 38.6 milyar TL’si suç örgütlerine aktı
İsrail Gazze'de yeni saldırılara başladığını açıkladı! Katliam haritası: Zorla göçün grafiğini paylaştılar
Türk Telekom
CHP'li Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek tutuklandı! 195 milyonluk rüşvette yazışmalar ortaya çıktı: "Biraz gözünüz doysun"
Solskjaer'in kozu orta saha! Beşiktaş'ın 11'i netleşti
"EkremEdit" Mahir Gün çözüldü! HTS ve BAZ'dan Murat Ongun ile Emrah Bağdatlı çıktı: "Kullanıldım! Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorum"
Kader maçı Portekiz'de! Fenerbahçe - Benfica: 0-0 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan Putin'le görüştü! Gündem Alaska Zirvesi ve Ukrayna | Putin'den "İstanbul" teşekkürü
Terörsüz Türkiye Komisyonu 5. kez toplandı! Söz Cumartesi ve Barış Anneleri'nde... Kurtulmuş'tan "sabotaj" uyarısı
Trabzonspor Renato Sanches transferinde PSG ile görüşmelere başladı
Memura zam teklifinde flaş! Anlaşma sağlanamadı! Memur-Sen zam teklifini Hakem Heyeti'ne taşıyor | Bakan Işıkhan'dan açıklama
Kartal yüksekten uçacak! Beşiktaş'tan 4 yıldız transferi
NATO 2026 Liderler Zirvesi Külliye'de! Rutte'den yeni açıklama: Ev sahibi ikinci kez Türkiye
Başkan Erdoğan Hollanda Başbakan'ı Dick Schoof ile görüştü! İşte masadaki konular | İsrail'in Gazze'deki askeri ablukasına tepki
Vergi rekortmenleri listesinde gizemli boşluk! Üçüncü sırada İpek Kıraç mı var?
Paris’te Şam-Tel Aviv teması! İsrail’den toprak bütünlüğü taahhüdü |Siyonist Dürzi panikledi ABD’den müdahale istedi
Türkiye'nin 2024 yılı vergi rekortmeni BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev çalım! Planlar değişti
Fenerbahçe'den transfer harekatı! Nene'den sonra sıra onlarda
Belki de hemşeriniz! Yeşilçam'ın efsanevi yıldızı Kemal Sunal bakın aslen nereli! İstanbul’da doğdu ancak...