Emine Alangoya ve yakınları hakkında hapis istemi

İnan Kıraç (87)... Merhum Vehbi Koç'un kızı Suna Kıraç ile evlenip Koç Ailesi'ne adım attı. En Zenginler Listesi'nde ilk sırada yer aldı. Ancak son zamanlarda patronluğu ile değil yaptığı evlilik ile gündemi salladı. Kıraç, eşi Suna Kıraç'ın vefatının ardından Emine Alangoya ile nikahlandı. Ancak bu evlilik İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç'ı kızdırdı. 2 yaşında Kıraç çifti tarafından evlatlık alınan İpek Kıraç, evliliğe karşı atağa kalktı. "Babamın akli dengesi yerinde değil" deyip evliliğin iptali yönünde dava açtı. Mahkemeden "Evliliğin iptali" kararı çıktı.

HAPİSLE KARŞI KARŞIYA

Tüm bunlar sürerken babakız barıştı. İpek Kıraç, hastanede ziyaret ettiği babasıyla fotoğraf paylaştı. "Seni çok seviyorum, çok özledim baba. Evet aramıza fena girmişler" diye yazdı. İşte o araya girenler hakkında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Emine Alangoya ve bazı çalışanlar ile yardımcıları hakkında düğmeye bastı. "Nitelikli Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali" suçundan hapis istemiyle iddianame hazırladı. Dosyada şu suçlamalar vardı: "Şüpheli Emine Alangoya, Kıraç'ı hastaneden kaçırdı. Demans tanısı konulan Kıraç'ın tedavisi için gerekli özeni göstermedi. Eziyet etti. Hemşireleri eve almadı". Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame uyarınca Emine Alangoya ve çalışanları hakkında hapis cezası istendi.

İpek Kıraç, demans tedavisi gören babası İnan Kıraç'ı hastanede ziyaret etti. "Barıştık" mesajı verdi.

Emine Alangoya, bir dönem Koç Holding'de finans uzmanı olarak çalışmıştı.