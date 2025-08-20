Özlem Çerçioğlu’ndan Özgür Özel’e suç duyurusu

AK Parti'ye katılan ve rozeti 14 Ağustos'ta Ankara'da gerçekleştirilen törende takılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 13 Ağustos'ta İstanbul'da yaptığı açıklamada kendisi hakkında hakaret içerikli sözler sarf ettiğini belirterek, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'na avukatları aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.

Çerçioğlu, "Özgür Özel'i mahkemeye verdim, çünkü bana ve namusuma laf etti. CHP'den 10 bin vatandaş istifa etti. Bana tepki göstermek için civar illerin belediye başkanlarını görevlendirdiler. Bu başkanlar kalabalık toplamak, vatandaş getirmek için çalıştırıldı. Belediye başkanları ve il başkanları bu işe bütçe ayırdı, bütçeyle adam toplanıyor." dedi.

Özel’in mitingi sırasında belediye binasına asılan pankart dikkat çekti (Takvim.com.tr)

Özellikle Kuşadası'nda kentsel dönüşüm adı altında imar rantı yaratılmak istendiği, buna Çerçioğlu'nun izin vermediği, bu yüzden de hedef seçildiği öğrenildi.