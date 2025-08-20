Kadıköy'de drift skandalı! Anne ve çocuğunu tehlikeye atan taksici yakalandı

Olay 19 Ağustos günü Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Bir taksi sürücüsü, yaya geçidinde karşıdan karşıya geçerken kendisine o sırada kırmızı ışık yandığını göstererek tepki gösteren anne ve çocuklarının üzerine drift yaparak araç sürdü.
Taksi sürücüsü olay yerinden kaçarken, bölgedeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüler sosyal medyada büyük tepki gördü. Görüntüleri ihbar kabul eden polis ekipleri, kimliği tespit edilen N.E. isimli taksiciyi gözaltına aldı.Kadıköy’de taksici dehşeti
Şüpheli N.E.'ye 'Kırmızı ışık kuralına uymamak', 'Drift atmak', 'Saygısız araç kullanma', 'Kavşakta yayalara yol vermemek' maddelerinden idari para cezası kesildi. Ayrıca N.E.'nin sürücü belgesine 2 ay süreyle el konulurken, araç trafikten men edildi.