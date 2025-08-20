Devlet Bahçeli ve Ömer Çelik'ten Özgür Özel’e sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'in 'siyasi kapkaççılık' ve 'siyasi acziyet' ifadelerine tepki gösterdi. "Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi liderliğinin ne anlama geldiği en iyi dünya siyaset sahnesinde bilinmektedir. Özel'in yürüttüğü 3. sınıf siyasetin bunları kavraması mümkün değildir. Bu çirkin ifadelerin, siyasi mücadelemiz karşısında tuz buz olmaktan başka akıbeti olmayacaktır." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Aydın Mitingi'nde yaptığı konuşma tek kelimeyle hezeyanname nutku, hezimet ve hüsran numunesidir. CHP Genel Başkanı'nın her sözü yalan ve yamuk, her iddia ve ifşası yaban ve yanıltıcıdır." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, İBB'deki yolsuzluk soruşturmalarıyla da ilgili "İBB'yi siyasi ikbal gayesiyle araçsallaştıran, yapılan ihalelerden alınan astronomik rüşvet paralarını adına "Sistem" denilen mekanizmada toplayan şahsın ve çetesinin adeta bir soygun düzeni kurduğu bütün vahametiyle meydandadır." açıklaması yaptı.