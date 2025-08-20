PODCAST CANLI YAYIN

Devlet Bahçeli ve Ömer Çelik'ten Özgür Özel’e sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “siyasi kapkaççılık” ve “siyasi acziyet” sözlerine sert yanıt vererek, “Bu çirkin ifadelerin, siyasi mücadelemiz karşısında tuz buz olmaktan başka akıbeti olmayacaktır.” dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli ise Özel’in Aydın mitingindeki konuşmasını “hezeyanname” olarak nitelendirirken, İBB’deki yolsuzluk iddialarına ilişkin de “Adına sistem denilen mekanizmada astronomik rüşvetler toplanıyor.” ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi:
Devlet Bahçeli ve Ömer Çelik'ten Özgür Özel’e sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'in 'siyasi kapkaççılık' ve 'siyasi acziyet' ifadelerine tepki gösterdi. "Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi liderliğinin ne anlama geldiği en iyi dünya siyaset sahnesinde bilinmektedir. Özel'in yürüttüğü 3. sınıf siyasetin bunları kavraması mümkün değildir. Bu çirkin ifadelerin, siyasi mücadelemiz karşısında tuz buz olmaktan başka akıbeti olmayacaktır." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Aydın Mitingi'nde yaptığı konuşma tek kelimeyle hezeyanname nutku, hezimet ve hüsran numunesidir. CHP Genel Başkanı'nın her sözü yalan ve yamuk, her iddia ve ifşası yaban ve yanıltıcıdır." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, İBB'deki yolsuzluk soruşturmalarıyla da ilgili "İBB'yi siyasi ikbal gayesiyle araçsallaştıran, yapılan ihalelerden alınan astronomik rüşvet paralarını adına "Sistem" denilen mekanizmada toplayan şahsın ve çetesinin adeta bir soygun düzeni kurduğu bütün vahametiyle meydandadır." açıklaması yaptı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
İyi Parti'den Terörsüz Türkiye'ye sabotaj! Yalan ve iftiraları ortaya çıktı: "Hiçbir talep gündeme getirilmemiştir"
Macron "Türkiyesiz olmaz" dedi Rutte ABD'den dönüş yolunda Başkan Erdoğan'ı aradı: Ankara'nın rolü kritik
Şehit aileleri ve gazilerden Meclis'te Terörsüz Türkiye'ye tam destek: Başkan Erdoğan'ın sözü yüreklere su serpti
CHP'li Turan Taşkın Özer'den şehit aileleri ve gazilere saygısızlık! Komisyonda yolsuzluğu savundu yargıyı hedef aldı
Tutuklanan CHP'li İnan Güney'in savcılık ifadesi ortaya çıktı: "Resmi görevi olmayan Mustafa Mutlu'ya oda verdim"
Komisyonda söz yüreği yanmış analarda! Şehit ve Diyarbakır Anneleri Meclis'te... "Kıyamete kadar kardeşçe yaşayacağız"
Ceyhun Fersoy ve Yılmaz Vural ''Müge Anlı ile Güven Bana''ya damga vurdu
Fenerbahçe Dorgeles Nene transferini duyurdu: 5 yıllık imzayı attı!
Son dakika: Muhittin Böcek'in firari oğlu Gökhan Böcek gözaltına alındı! 195 milyon liralık rüşvet iddiası
Trump'tan flaş açıklama! Ukrayna için NATO kapısı kapandı
Başkan Erdoğan'dan El Pais'te hakikat satırları! Türkiye'den Gazze'ye 101 bin ton yardım: Filistin'in özgürlüğü için sahada olacağız
Aliyev ve Paşinyan imzaları attı Pezeşkiyan Erivan’a uçtu! İran’da Zengezur paniği Ermenistan'dan Farsça karşılama 10 mutabakat
Arap basınında gündem yerli ve milli savaş uçağımız KAAN! 3 ülke radarına aldı
AK Parti'den CHP'ye okkalı "Siyasi kapkaççılık" cevabı! MHP lideri Bahçeli Özgür Özel'e sert daldı: Her sözü yalan ve yamuktur
Mourinho'dan flaş karar! Benfica maçı 11'ini belirledi
Skandalların odağındaki dijital müzik platformu Spotify Türkiye’de ofis açacak!
Türkiye'nin en zengin ili ve ilçesi bakın neresi! TÜİK yeni haritayı paylaştı: Hangi şehir zirvede? 26 milyondan fazla...
Fenerbahçe'den transfer harekatı! Nene'den sonra sıra onlarda
Premier Lig'in yıldızı Beşiktaş'a! Transfere onay çıktı
ATV’den bir bomba dizi daha: Aynadaki Yabancı’nın oyuncu kadrosu tamamlandı!