Başkan Erdoğan Hollanda Başbakan'ı Dick Schoof ile görüştü! İşte masadaki konular | İsrail'in Gazze'deki askeri ablukasına tepki

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Dick Schoof ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Hollanda ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan söz konusu görüşmede İsrail'in Gazze'deki katliam hazırlığına tepki göstererek Netanyahu Hükümetinin Gazze'nin tamamını askeri kontrol altına alma planının asla kabul edilemeyeceğini belirtti.

Konuyla ilgili İletişim Başkanlığı'ndan yağılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Hollanda arasındaki ortaklığın giderek güçlenmesinin memnuniyet verici olduğunu, savunma sanayii başta olmak üzere iki ülke arasındaki iş birliğini kuvvetlendirecek adımlar atmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, Gazze'deki insani felaketin derinleşerek sürdüğünü, Netanyahu Hükümetinin Gazze'nin tamamını askeri kontrol altına alma planının asla kabul edilemeyeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya savaşının adil ve kalıcı bir barışla sona ermesi için çalıştığını, İstanbul Sürecine ev sahipliği yapan Türkiye'nin gayretlerini sürdüreceğini ifade etti.

NE OLMUŞTU?
İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Gazze Şehri'ni işgal planını kabul ederken yaklaşık 60 bin yedek askerin göreve çağrılacağını açıkladı.

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şehri'ni işgal önerisine onay vermişti. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz da dün gece İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir ve diğer üst düzey subaylar tarafından kendisine sunulan Netanyahu'nun Gazze Şehri'ni işgal planını onayladı. İsrail'in Gazze işgali için kabul ettiği operasyona "Gideon'un Savaş Arabaları B" adı verildi. Katz ayrıca, Gazze Şehri'nden Gazze Şeridi'nin güneyine göç etmesi beklenen yaklaşık 1 milyon Filistinli sivil için "insani hazırlıkları" da onayladı.

60 BİN YEDEK ASKER ÇAĞRILACAK
Adı açıklanmayan İsrailli bir güvenlik kaynağı, Katz'ın onay vermesinin ardından yaklaşık 60 bin yedek askerin göreve çağrılacağını açıkladı. İsrail ordusu tarafından 60 bin asker için verilen emir kapsamında yedek askerlere göreve başlamalarından en az 2 hafta önce haber verilecek. Çağrılan yedek askerlerin tamamı Gazze Şehri'nin işgali saldırılarında görev almayacak.

18 Mart'ta ateşkesi bozan İsrail, 17 Mayıs'ta Gazze Şeridi'ndeki işgali genişletmek ve kalıcı hale getirmek için "Gideon'un Savaş Arabaları" adlı saldırılarına başlamıştı.

