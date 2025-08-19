PODCAST CANLI YAYIN

Türkiye ile ABD arasında kritik temas! Bakan Fidan mevkidaşı ile görüştü: Masada Ukrayna ve Gazze var

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefon görüştü. Görüşmede, Washington'da yapılan Ukrayna toplantısının sonuçları ve Gazze'deki son durum ele alındı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefon görüşmesinde, Washington'da yapılan toplantının sonuçlarını ve Gazze'deki son durumu değerlendirdi.

TÜRKİYE İLE ABD ARASINDA KRİTİK TEMAS
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile telefonda görüştü.

İKİ KRİTİK BAŞLIK MASADA
Görüşmede, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Alaska'da yaptığı görüşmenin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bazı Avrupalı liderlerin de katılımıyla Washington'da yapılan toplantının sonuçları değerlendirildi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesi amacıyla ilerleyen dönemlerde atılabilecek adımların ele alındığı görüşmede Bakan Fidan, adil ve kalıcı bir barışa ulaşılması için Türkiye'nin her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu yineledi.

Görüşmede, Gazze'deki son durum ve ateşkes müzakerelerindeki gelişmeler de değerlendirildi ve Bakan Fidan, Gazze'de kalıcı bir ateşkesin daha fazla vakit kaybedilmeden tesis edilmesinin beklendiğini, Gazze'ye yönelik insani yardımların acil ve kesintisiz biçimde ulaştırılmasının elzem olduğunu kaydetti.

Suriye'deki son gelişmelerin de ele alındığı görüşmede, Suriye'nin huzuruna, birliğine ve bütünlüğüne atfedilen önem vurgulandı.

