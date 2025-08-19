Terör devleti İsrail'in Gazze'yi işgal planı hazır

Katil İsrail ordusu, yaklaşık 100 bin askerle Gazze Kentine saldırma hazırlığında. İsrail medyasına göre Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir bunun için bir plan hazırladı. Plana göre Gazze kentinin topyekün işgal edilmesi için yaklaşık 100 bin asker seferber edilecek. Kentin önce kuşatılması sonra ele geçirilmesi hedefleniyor. Askerlere havadan da destek sağlanacak. İsrail ordusunun topyekün harekat için haftalarca bekleyemeyeceği ve önümüzdeki günlerde Hamas üzerindeki baskıyı artırmak için askerlerin yeni bölgelere doğru ilerlemeye başlayacağı belirtiliyor.



ZAMİR, GAZZE ŞERİDİ'Nİ GEZDİ

Katil Zamir'in planının uygulanabilirliğini görebilmek için pazar günü Gazze Şeridi'ni ziyaret ettiği de açıklandı. İsrail'in hedefindeki Gazze kentindeyse endişe hakim. Ordunun şimdiden saldırılarını artırdığı kentten kaçışlar başladı.

GIDADAN SONRA SU DA BİTİYOR

İsrail'in ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 2'si çocuk 5 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti. Gazze'ye son üç günde 1800 yardım tırı girmesi gerekirken sadece 266'sı giriş yapabildi İsrail'in yürüttüğü soykırım nedeniyle bölgedeki altyapının neredeyse tamamen çöktüğü Gazze Şeridi'nde halkın asgari ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için günlük 600'den fazla tırın bölgeye girişine ihtiyaç duyulduğu vurgulandı. Gazze Belediyesi, "İsrail'in abluka ve saldırıları nedeniyle kentte su kesintileri ve insani kriz derinleşiyor." açıklamasını yaptı. Açıklamada, Gazze kentinde birçok bölgeye suyun ulaştırılamadığını belirterek su dağıtımının ana vanalarına ulaşılamadığını ve bu noktaların tehlikeli bölgelerde bulunduğunu aktardı.



HAMAS ATEŞKESİ ONAYLADI İDDİASI

HAMAS kaynaklarından yapılan açıklamada, "Gazze'de yeni ateşkes teklifini onaylıyoruz" ifadelerini kullandı. Hamas, Gazze için son ateşkes teklifini kabul ettiğini arabuluculara bildirdi.



OSCAR ADAYI ERZURUM'DA

Gazze'de soykırım devam ederken 22 genç sinemacının çektiği kısa filmlerden oluşan "From Ground Zero (Sıfır Noktasından)" filmi Erzurum'da izleyiciyle buluşacak. Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali kapsamında şehir merkezindeki İbrahim Erkal Kültür Merkezi'nde 23 Ağustos saat 13.00'te yapılacak film gösterimi sonrası yönetmen Seyid Çolak ile söyleşi düzenlenecek.



