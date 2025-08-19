Skandalların odağındaki dijital müzik platformu Spotify Türkiye’de ofis açacak!

Toplumun dini ve milli değerlerine aykırı içerikleriyle milyonların tepkisini çeken dijital müzik platformu Spotify, uzun süredir devam eden şikayetlerle gündemden düşmüyor. Ayrımcılık yapıldığını belirten bazı sanatçı ve müzik sektörü temsilcileri, çalma listelerindeki görünürlüğün adaletsiz olduğunu belirterek durumu Spotify İsveç genel merkezine bildirdi.
REKABET KURUMU HAREKETE GEÇMİŞTİ
Skandalların odağındaki platform hakkında 4 Temmuz'da Rekabet Kurumu da harekete geçti. Adil rekabet ortamına aykırı davrandığı gerekçesiyle Spotify'a yönelik inceleme başlatıldığı açıklanırken sanatçılardan da peş peşe tepkiler geldi.
"MUHATTAP ARIYORUZ YOK"
Sanatçı Oğuzhan Koç Spotify'a karşı tepkisini dile getiren ilk isim oldu. Koç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Spotify Türkiye'yi doğrudan etiketleyerek, platformun yerli müzisyenleri geri planda bıraktığını ve garip listeler yaptığını söyledi. Koç, "Pop listende rap, rap listende arabesk, yeni çıkanlara baktım, yeni çıkmamışlar, yeni bir şeyler yapıyoruz, yapmamışız sayıyorsunuz... Sanatçı için muhatap arıyoruz, yok!" sözleriyle duruma tepki gösterdi.