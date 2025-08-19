Skandalların odağındaki dijital müzik platformu Spotify Türkiye’de ofis açacak!

PODCAST CANLI YAYIN

Toplumun dini ve milli değerlerine aykırı içerikleriyle milyonların tepkisini çeken dijital müzik platformu Spotify'da rüşvet skandalı patlak vermişti. Skandalın ardından Spotify İsveç genel merkezi soruşturma başlatırken bir inceleme de Rekabet Kurumu’ndan geldi. Sanatçıların tepki gösterdiği rüşvet skandalının ardından, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Spotify Başkan Yardımcısı Gustav Gylenhammar ile Türkiye Temsilcisi Mithat Özbek ve beraberlerindeki heyetle masaya oturdu. Görüşme sonrasında Spotify’ın Türkiye’de temsilcilik açacağı ifade edildi.

Toplumun dini ve milli değerlerine aykırı içerikleriyle milyonların tepkisini çeken dijital müzik platformu Spotify, uzun süredir devam eden şikayetlerle gündemden düşmüyor. Ayrımcılık yapıldığını belirten bazı sanatçı ve müzik sektörü temsilcileri, çalma listelerindeki görünürlüğün adaletsiz olduğunu belirterek durumu Spotify İsveç genel merkezine bildirdi.

REKABET KURUMU HAREKETE GEÇMİŞTİ

Skandalların odağındaki platform hakkında 4 Temmuz'da Rekabet Kurumu da harekete geçti. Adil rekabet ortamına aykırı davrandığı gerekçesiyle Spotify'a yönelik inceleme başlatıldığı açıklanırken sanatçılardan da peş peşe tepkiler geldi.

"MUHATTAP ARIYORUZ YOK"

Sanatçı Oğuzhan Koç Spotify'a karşı tepkisini dile getiren ilk isim oldu. Koç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Spotify Türkiye'yi doğrudan etiketleyerek, platformun yerli müzisyenleri geri planda bıraktığını ve garip listeler yaptığını söyledi. Koç, "Pop listende rap, rap listende arabesk, yeni çıkanlara baktım, yeni çıkmamışlar, yeni bir şeyler yapıyoruz, yapmamışız sayıyorsunuz... Sanatçı için muhatap arıyoruz, yok!" sözleriyle duruma tepki gösterdi.

"HAYATIMIZA MUSALLAT OLAN TİPLERİN SEBEBİ BU"

Şarkıcı ve besteci Tan Taşçı ise "Bu şarkılar nasıl tutuyor, kim bunları dinliyor! Duyduğunuz abuk sabuk müziklerin ve hayatımıza musallat olan garip tiplerin de sebebi bu." diyerek Spotify'daki rüşvet ve adaletsizliğe dikkat çekmişti.

BAKAN ERSOY DUYURDU: SPOTIFY MASAYA OTURDU!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Spotify Başkan Yardımcısı Gustav Gylenhammar ile Türkiye Temsilcisi Mithat Özbek ve beraberlerindeki heyetle bir araya geldikleri toplantının ayrıntılarını sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyurdu. Bakan Ersoy, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

SPOTİFY 2026'DA İSTANBUL'DA OFİS AÇACAK!

"Küresel müzik endüstrisinin öncülerinden Spotify ile yaptığımız toplantıda önemli adımlar için kararlar aldık. Ülkemizin müzik ekosisteminin Spotify'dan hak ettiği desteği görmesi için kısa sürede somut ilerlemeleri birlikte yaşayacağız. Önemli bir eksiklik olan Spotify Türkiye ofisi açılıyor. 2026'da İstanbul'da ofis açacak olan Spotify, bu alandaki iş birliklerini daha da derinleştirecek.

Şirket yetkilileri ve müzik endüstrisi temsilcilerimizle nasıl ortak adımlar atılacağını masaya yatıracağız. Eylül ayında İstanbul'da açılışını yapacağımız Müzik Zirvesi'nden önemli sonuçlar bekliyoruz. Türk sanatçıların küresel başarısı, 2024'te 2,8 milyar yeni dinleyiciye ulaşarak dünya listelerinde rekor kırdı. Artık telif gelirlerinin yarısından fazlası Türkiye dışındaki dinleyicilerden geliyor. Genç yetenekleri ve kadın sanatçıları da destekleyecek bu güçlü iş birliği, kültürel diplomasimize de yeni bir ivme kazandıracak. Türkiye'nin zengin müzik mirasını ve kültürünü dünyaya tanıtacak bu ve benzeri adımlarda Spotify ekibiyle yakın çalışmaya devam edeceğiz."

BAKAN ERSOY AÇILIŞ KONUŞMASINI YAPACAK

Öte yandan Spotify, Eylül ayında İstanbul'da büyük bir Müzik Zirvesi düzenleyecek. Dünyadan ve Türkiye'den sektör temsilcilerinin katılacağı zirvenin açılış konuşmasını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yapacak.

