Sancaktepe'deki kaza 4 kişiyi yaşamdan kopardı!

Tokat'tan Tekirdağ istikametine giden Tokat Yıldızı firmasına ait yolcu otobüsü, İstanbul Sancaktepe'deki Paşaköy Mahallesi mevkisinde bariyerlere çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yolcu otobüsündeki 4 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 24'ünün tedavisi sürüyor. 2'si taburcu edildi. Öte yandan, kazayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında otobüs şoförü de gözaltına alındı. Kaza güvenlik kamerası tarafından kaydedildi, yan yatarak sürüklendiği ve savrulduğu görüldü.