Operasyondan 6 ay önce haberdar olduklarını belirtti

İBB'ye yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra itirafçı olan Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Ertan Yıldız'ın şoförü Bayram Yıldırım, itirafçı sıfatıyla savcılığa ifade verdi. Ertan Yıldız'ın kasasının Fatih Türk isimli şahıs olduğunu anlatan Yıldırım, Yıldız'ın eski İYİ Partili İBB Meclis Grup Başkanı İbrahim Özkan'a, koliler içinde 7 adet iPhone 16 ve 7 adet Apple marka tablet gönderdiğini anlattı. Yıldırım, "İmamoğlu'nun altındaki isimler 6 ay öncesinden operasyondan haberdar olmuştu. Bu isimler, kendilerinde bulunan paraları farklı yerlere emanet olarak gönderdiler. Hatta Ertan Yıldız bu süre zarfında 11 kere mal beyanını değiştirdi. Oğlu Ömer Yıldız'a aldığı Porsche aracı, mal beyanında göstermemek için Fatih Türk'ün üstüne yaptılar. Sonra sattılar" dedi.