Ölümden hayat doğdu!

Muğla Fethiye'de AK Parti Sinop Ayancık Gençlik Kolları Başkanı Mertcan Öztürk, trafik kazasında hayatını kaybetti. Genç yaşta yaşamını yitiren Mertcan'ın ardından gözyaşları sel oldu. Acılı ailesi, en büyük acıların içinde bile insanlığa umut olmayı seçti. Ailesi, bu zor dönemde Mertcan Öztürk'ün organlarını bağışlama kararı aldı. Onun hayata veda edişinin ardından bir çocuğun hayatını kurtardı.



ORGANLARI HAYAT KURTARDI

Mertcan Öztürk'ün bağışlanan karaciğeri, Konya'da organ nakli bekleyen 12 yaşındaki bir çocuğa ulaştırıldı. Bu hayati organ, Millî Savunma Bakanlığı'na ait bir ambulans uçak ile Sinop'tan Konya'ya taşındı. Bakanlık yetkilileri, "Hava Kuvvetlerimize ait ambulans uçak ile, Sinop'tan Konya'ya ulaşan karaciğeri, organ nakli bekleyen bir vatandaşımıza ulaştırmıştır. Kendisine acil şifalar diliyoruz" şeklinde bir açıklamada bulundu. Mertcan, geride sadece bir veda değil; hayata tutunmaya çalışan kalplerle yeniden nefes bıraktı. 12 yaşındaki bir çocuğun minik bedeniyle can buldu.

Mertcan Öztürk'ün gencecik ömrü yolda son buldu. Karaciğeriyle bir çocuğa hayat oldu.