Motosiklet sonu oldu

Eda Koçin, nişanlısı ile motosikletle günübirlik Muğla’nın Fethiye ilçesine geziye gitti. Trafik kazasında hayatını kaybetti

Acı olay, Muğla'nın Çameli-Fethiye karayolu Yeşilüzümlü mevkiinde meydana geldi. Murat D.'nin kontrolünü yitirdiği 48 UB 750 plakalı motosiklet, henüz bilinmeyen bir nedenle hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Murat D. ile nişanlısı Eda Koçin (26), yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

'SÜRÜCÜ YARALI'
Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı iki genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Koçin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Sürücü nişanlısı Murat D.'nin ise yaralı olduğu kaydedildi. Motosiklet tutkunu Koçin'in güvenlik görevlisi olarak görev yaptığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sürücünün kontrolü kaybetmesiyle motosiklet şarampole devrildi.

Motosiklet tutkunu olarak bilinen Eda Koçin'in güvenlik görevlisi olduğu öğrenildi

