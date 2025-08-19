Motosiklet sonu oldu

Acı olay, Muğla'nın Çameli-Fethiye karayolu Yeşilüzümlü mevkiinde meydana geldi. Murat D.'nin kontrolünü yitirdiği 48 UB 750 plakalı motosiklet, henüz bilinmeyen bir nedenle hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Murat D. ile nişanlısı Eda Koçin (26), yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



'SÜRÜCÜ YARALI'

Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı iki genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Koçin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Sürücü nişanlısı Murat D.'nin ise yaralı olduğu kaydedildi. Motosiklet tutkunu Koçin'in güvenlik görevlisi olarak görev yaptığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sürücünün kontrolü kaybetmesiyle motosiklet şarampole devrildi.



