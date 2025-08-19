Konya'da trafik kazası! Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger'in aracı takla attı

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger ve beraberindeki 2 kişi yaralandı. Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNMUYOR
Kazada yaralanan Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger, Belediye Meclis Üyesi Duran Sargın ve Keskin Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Zeki Kurtaran, Cihanbeyli Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine sevk edildi. Ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne getirilen yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
EŞEĞE ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPTI
Kaza, gece saatlerinde Ankara-Konya karayolu Gemecik Mahallesi kavşağında meydana geldi. Antalya'da düzenlenen hizmet içi eğitim seminerinden dönüş yolunda olan Zeki Kurtaran idaresindeki 71 KE 271 plakalı otomobil, sürücüsünün yola çıkan eşeğe çarpmamak için direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.