Konya'da trafik kazası! Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger'in aracı takla attı

Yaralıların tedavileri sürüyor [AA]

MUSTAFA KAPLAN ZİYARETE GELDİ

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan da hastaneye gelerek, Belediye Başkanı Cönger'e geçmiş olsun dileğinde bulundu, sağlık durumu ile ilgili doktorlardan bilgi aldı.

AK Partili Belediye Başkanı Cönger trafik kazası geçirdi