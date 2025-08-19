PODCAST CANLI YAYIN

Gargara yapan avukatın alkollü sürüş cezası iptal edildi

Avukat Onur Mirici’nin yolda gargara yaptığı ağız bakım suyu, alkollü sayıldı. Ehliyetine el konuldu. Mirici, açtığı davayı kazandı.

Mersin'de avukat Onur Mirici (37), dönüş yolculuğundayken diş eti rahatsızlığı nedeniyle, ağız bakım suyuyla gargara yaptı. Mirici, aracıyla yolda seyir halindeyken trafik kontrolüne girdi. Mirici, ekiplerin alkolmetreyi üfletmesiyle 1.12 promil alkollü çıktı. Avukat Mirici, her ne kadar alkol kullanmadığını söylese de 6 ay ehliyetine el koyuldu, 9 bin 267 lira ceza kesildi.

'MUTLAKA KAN TESTİ YAPIN'
Karakolda ifade veren Onur Mirici, daha sonra hastanede 'etanol testi' yaptırdı, kanında 0.10 promil alkol tespit edildi. Bunun üzerine Mirici, kendisi gibi avukat olan eşi Nalan aracılığıyla Mersin 3. Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu ve mahkeme cezayı iptal etti. Onur Mirici, "Ehliyetime el koydular ve para cezası kestiler. Ben de alkollü olmadığım için gidip kan testi yaptırdım. Test sonucu da 0.10 promil çıktı. Yoldayken ağız bakım suyuyla gargara yapmıştım. Onun içeriğinde de alkol varmış. Hiç dikkat etmemiştim. Alkollü araç kullanılmasına karşıyım. Vatandaşlarda alkollü araç kullanmamalı. Eğer çevirmeye girdiklerinde alkol kullanmadıkları halde başlarına böyle bir durum gelirse mutlaka kan testi yaptırsınlar ve cezaya itiraz etsinler" diye konuştu.

