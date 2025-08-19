Çocuk suçlarında ceza düzenlemeleri yolda

Ankara'da kız kardeşini taciz eden 14 ve 17 yaşındaki iki çocuğu uyaran 22 yaşındaki Hakan Çakır, aynı kişiler tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından "Ankara'nın Keçiören ilçesinde meydana gelen ve Hakan Çakır adlı genç kardeşimizin hayatını kaybetmesine yol açan elim olay, hepimizi derinden üzmüştür. Şüpheliler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 'kasten öldürme'den başlatılan soruşturma çok yönlü olarak yürütülmekte olup, 4 şüpheli Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır. Hayatını kaybeden kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Ahmet Minguzzi evladımızın kaybı ve benzer olayların ardından, özellikle 18 yaş altı faillerin karıştığı şiddet olayları, üzerinde titizlikle durmamız gereken bir konu haline gelmiştir. TCK'nın 31. maddesinde öngörülen ceza indirim oranlarının gözden geçirilmesi için adımlarımızı atacağız" dedi.



Bakan Tunç, çocuklara veya bakıma muhtaç bireylere yönelik sistematik kötü muamelelerin cezalarının artırılması, aile yükümlülüklerinin ihlaline dair suçların yaptırımlarının güçlendirilmesi, sosyal inceleme raporlarının çocuk davalarında zorunlu hale getirilmesi gibi düzenlemelerin de gündemde olduğunu söyledi



4 TUTUKLAMA VAR

Hakan Çakır, iki çocuk tarafından öldürülmüştü. Hakan'ın katillerinin daha önce sosyal medyada yayınladığı ve bir kişinin kulağını kestiği görüntüler vicdanları sızlattı.