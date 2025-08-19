PODCAST CANLI YAYIN

Çakarlı araç kullandı

Ekrem İmamoğlu ve yolsuzluk çetesinin itirafçıları susturmak için tuttuğu ‘kiralık katil’ şebekesinin suç örgütü liderliğini yapan Selahattin Yılmaz’ın, plakasına tahsis edilen Osmaniye’den yapılan koruma kararlı araç kullandığı ortaya çıktı...

Cezaevinden suç duyurusunda bulunan Fatih Keleş, Aziz İhsan Aktaş'ın susturulması talimatı verdiğini itirafçı Adem Soytekin'in avukatlarından duyduğunu belirterek saçma bulduğu için suç duyurusunda bulunma ihtiyacı duymadığını öne sürdü. Bu iddianın ardından başlatılan soruşturmada Ankaraİstanbul hattında faaliyet yürüten Selahattin Yılmaz elebaşlığındaki suç örgütüne operasyon düzenlendi. Selahattin Yılmaz, oğlu Alperen Göktuğ Yılmaz ile avukatlar Cem Duman ve Semra Ilık'ın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Selahattin Yılmaz'ın çakarlı plakalı kullandığı da soruşturma dosyasına girdi. Osmaniye ilinden koruma kararı verilen Yılmaz'ın kullandığı lüks araçta çakar takılı olduğu, Yılmaz'a neden ve kim tarafından koruma kararı verildiğinin araştırıldığı öğrenildi.

YENİ GÖZALTILAR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında yeni gözaltılar da yapıldı. Selahattin Yılmaz ile ortak kafe işlettiği belirtilen Ankara Çayyolu'ndaki lüks kafe sahibi Turgut Öner de gözaltına alındı. Öner'in yanı sıra İstanbul Nişantaşı'nda mücevher ve milyonluk saatler satışı yapan "Ersan Diamond" olarak bilinen Ersan Gülmez de Başsavcılığın talimatıyla Bodrum'da gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin cep telefonlu ve bilgisayarları incelemeye alındı.

