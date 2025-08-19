PODCAST CANLI YAYIN

Bursa Nilüfer'de orman yangını! Ekipler olay yerinde

Bursa Nilüfer'deki ormanlık alanda sebebi henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı. Gelen ihbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü "92 personel, 2 uçak, 4 helikopter, 11 arazöz, 12 iş ve hizmet aracıyla müdahale ediliyor." dedi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Başköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bursa'da ormanlık alanda yangın (DHA)Bursa'da ormanlık alanda yangın (DHA)

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangının geniş alana yayılmaması için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Bursa'da ormanlık alanda yangın (DHA)Bursa'da ormanlık alanda yangın (DHA)

Bursa Orman Bölge Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Başköy Mahallesi orman dışı alanda başlayan ve ormanlık alana sirayet eden yangına havadan ve karadan müdahale ediyoruz. Yangını kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor. 92 personel, 2 uçak, 4 helikopter, 11 arazöz, 12 iş ve hizmet aracıyla müdahale ediliyor."

