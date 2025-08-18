PODCAST CANLI YAYIN

Kağıthane'de azmettirici eş dehşeti

Kuyumcu Duygu G.’ye yapılan silahlı saldırının arkasından boşanmak istediği eşi çıktı. Tetikçilere beyaz eşya ve yurt dışı vaadi!

İstanbul Kağıthane'de kuyumculuk yapan Duygu G.'nin, 15 Temmuz 2025'te iş yeri kurşunlandı. Ertesi gün, kuyumcunun önüne yaya olarak gelen 1 kişi, o sırada motosiklete binen iş yeri sahibi Duygu G. ve B.K. isimli kadına ateş açtı. Saldırıda B.K. yaralanırken, iş yeri sahibi ise saldırıdan yara almadan kurtuldu. Polis, M.K. (14) ve A.D.'yi (14) gözaltına aldı. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, adli kontrol hükümleri uygulanarak ev hapsine çarptırıldı. Saldırıların kuyumculuk yapan kadının boşanmak istediği eşi Özkan G. tarafından tetikçi tutularak yaptırıldığı ortaya çıktı. Saldırı talimatını veren eşin ise yurt dışında olduğu bilgisine ulaşıldı. Şüphelilerin ilk ifadelerinde Özkan G.'nin kendilerine, 'Evinizi beyaz eşya alarak dizeceğim, sizi yurt dışına çıkaracağım' sözlerini söylediği öğrenildi. Kuyumcunun kepengine çok sayıda kurşun isabet etmesi dikkat çekti.

