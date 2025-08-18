Kağıthane'de azmettirici eş dehşeti

İstanbul Kağıthane'de kuyumculuk yapan Duygu G.'nin, 15 Temmuz 2025'te iş yeri kurşunlandı. Ertesi gün, kuyumcunun önüne yaya olarak gelen 1 kişi, o sırada motosiklete binen iş yeri sahibi Duygu G. ve B.K. isimli kadına ateş açtı. Saldırıda B.K. yaralanırken, iş yeri sahibi ise saldırıdan yara almadan kurtuldu. Polis, M.K. (14) ve A.D.'yi (14) gözaltına aldı. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, adli kontrol hükümleri uygulanarak ev hapsine çarptırıldı. Saldırıların kuyumculuk yapan kadının boşanmak istediği eşi Özkan G. tarafından tetikçi tutularak yaptırıldığı ortaya çıktı. Saldırı talimatını veren eşin ise yurt dışında olduğu bilgisine ulaşıldı. Şüphelilerin ilk ifadelerinde Özkan G.'nin kendilerine, 'Evinizi beyaz eşya alarak dizeceğim, sizi yurt dışına çıkaracağım' sözlerini söylediği öğrenildi. Kuyumcunun kepengine çok sayıda kurşun isabet etmesi dikkat çekti.